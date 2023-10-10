«Лейкерс» завершили 3-ю четверть матча с «Нетс» аллей-упом Джеймс – Хэйс
«Лейкерс» поставили эффектную точку в третьей четверти предсезонного матча с «Бруклином» (129:126).
Форвард «озерников» Леброн Джеймс на последних секундах совершил проход и не глядя подвесил мяч над кольцом. Бигмен калифорнийцев Джексон Хэйс успел поставить сверху до сирены.
На счету Джеймса 10 очков, 3 подбора и 5 передач, Хэйс набрал 8 очков и 7 подборов.
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Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?
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