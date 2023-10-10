«Лейкерс» завершили 3-ю четверть матча с «Нетс» аллей-упом Джеймс – Хэйс

«Лейкерс» поставили эффектную точку в третьей четверти предсезонного матча с « » (129:126).

Форвард «озерников» на последних секундах совершил проход и не глядя подвесил мяч над кольцом. Бигмен калифорнийцев успел поставить сверху до сирены.

На счету Джеймса 10 очков, 3 подбора и 5 передач, Хэйс набрал 8 очков и 7 подборов.

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Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?