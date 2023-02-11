На вечеринку в честь рекорда Леброна Джеймса привели двух козлов

Теги светская хроника Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

«Лейкерс» в четверг в день матча с «Милуоки» провели церемонию в честь форварда Леброна Джеймса, который во вторник стал рекордсменом НБА по набранным очкам.

После игры Джеймс вместе с людьми из своего окружения отпраздновал достижение в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.

На вечеринку в честь выхода Джеймса на 1-е место по очкам в НБА привели двух козлов. Животные провели в зале 15 минут, после чего их вывели по соображениям гигиены.

Козел на английском – goat. Аббревиатура GOAT (Greatest Of All Time) на сленге означает «лучший из лучших».

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5 комментариев

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Epicman
Ответ Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
Празднуют 13 место
Командные успехи ерунда) главное рекорд! Поэтому и недоволен Дэвис. Что лал как всегда шапито устроили. Команда проигрывает а они там прыгают радуются.
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Mr.BadGuy
Настоящих козлов? Я сначала подумал. что Грина и Беверли
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Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
Празднуют 13 место
+4
0
+4
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VolkXan
Козлов отпущения. 😑
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ZhunusOFF
Почему два козла, а не 38390?
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0
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