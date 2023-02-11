На вечеринку в честь рекорда Леброна Джеймса привели двух козлов
«Лейкерс» в четверг в день матча с «Милуоки» провели церемонию в честь форварда Леброна Джеймса, который во вторник стал рекордсменом НБА по набранным очкам.
После игры Джеймс вместе с людьми из своего окружения отпраздновал достижение в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.
На вечеринку в честь выхода Джеймса на 1-е место по очкам в НБА привели двух козлов. Животные провели в зале 15 минут, после чего их вывели по соображениям гигиены.
Козел на английском – goat. Аббревиатура GOAT (Greatest Of All Time) на сленге означает «лучший из лучших».
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