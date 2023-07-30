«Если у вас есть кроссовки Jordan, встаньте». Тим Гровер объяснил, почему считает Майкла Джордана величайшим игроком в истории

Тим Гровер, бывший персональный тренер многих звезд НБА, включая , Кобе Брайанта и Дуэйна Уэйда, в недавнем выступлении на Risecon 2023 ответил на вопрос о том, кого он считает величайшим игроком всех времен.

«За всю историю НБА только четырем игрокам удалось в одном сезоне выиграть титул лучшего бомбардира, получить награду MVP регулярного чемпионата, попасть в первую символическую сборную по игре в защите, стать лидером плей-офф по результативности и MVP финальной серии.

И вы знаете, кто эти четыре игрока? Джордан, Джордан, Джордан и Джордан», – сказал тренер.

«Если у вас есть пара кроссовок Jordan или они сейчас на вас, встаньте», – произнес Гровер, и многие зрители поднялись.

Затем он попросил подняться тех, кто носит именные кроссовки , и никто не встал.

«Все слышали истории о том, как людей грабили из-за «Джорданов». Вы когда-нибудь слышали историю о том, как кто-то влип из-за пары «Бронов»? Вот видите», – сказал Гровер.

«23» – культовый номер для НБА. Но это не только Джордан и Леброн