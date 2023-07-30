«Если у вас есть кроссовки Jordan, встаньте». Тим Гровер объяснил, почему считает Майкла Джордана величайшим игроком в истории

Теги Майкл Джордан Чикаго Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео Баскетбол

Тим Гровер, бывший персональный тренер многих звезд НБА, включая Майкла Джордана, Кобе Брайанта и Дуэйна Уэйда, в недавнем выступлении на Risecon 2023 ответил на вопрос о том, кого он считает величайшим игроком всех времен.

«За всю историю НБА только четырем игрокам удалось в одном сезоне выиграть титул лучшего бомбардира, получить награду MVP регулярного чемпионата, попасть в первую символическую сборную по игре в защите, стать лидером плей-офф по результативности и MVP финальной серии.

И вы знаете, кто эти четыре игрока? Джордан, Джордан, Джордан и Джордан», – сказал тренер.

«Если у вас есть пара кроссовок Jordan или они сейчас на вас, встаньте», – произнес Гровер, и многие зрители поднялись.

Затем он попросил подняться тех, кто носит именные кроссовки Леброна Джеймса, и никто не встал.

«Все слышали истории о том, как людей грабили из-за «Джорданов». Вы когда-нибудь слышали историю о том, как кто-то влип из-за пары «Бронов»? Вот видите», – сказал Гровер.

«23» – культовый номер для НБА. Но это не только Джордан и Леброн

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7 комментариев

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totocash
аминь бро
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Дмитрий
Король спорта! Единственный и неповторимый!
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Sonder
кто в штанах из H&M, встаньте. Вот видите
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Чубака из половины Шака
Чётко всё разложил.
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Splin
«За всю историю НБА только четырем игрокам удалось в одном сезоне выиграть титул лучшего бомбардира, получить награду МѴР регулярного чемпионата, попасть в первую символическую сборную по игре в защите, стать лидером плей-офф по результативности и MVP финальной серии.

И вы знаете, кто эти четыре игрока? Джордан, Джордан, Джордан и Джордан», сказал тренер. - Вот и все. Вопрос закрыт🤣✌️🤣
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Wero
кроссовочная история и величие игрока - разные материи
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Дядя Санжар
Таких как MJ уже не будет никогда! Он величайший не только в баскетболе, но возможно во всём мировом спорте всех времен! Такого доминирования и одновременно влюбляющую в себя моментально красоту исполнения не демонстрировал никто и никогда.....
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