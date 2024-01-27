«Лейкерс» засомневались в обмене Д’Анджело Расселла с учетом текущего уровня его игры
«Лейкерс» засомневались в обмене Д’Анджело Расселла.
Об этом сообщает обозреватель The Athletic Йован Буха.
«Игра Расселла в последних матчах определенно усложнила решение для «Лейкерс». Он лидирует в команде по очкам (27,4) и второй по передачам (6,6) с момента, как вернулся в стартовую пятерку 13 января», – пишет Буха.
Разыгрывающий «озерников» в последнее время часто фигурировал в слухах по возможным обменам.