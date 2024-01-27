«Лейкерс» засомневались в обмене Д’Анджело Расселла с учетом текущего уровня его игры

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Баскетбол

«Лейкерс» засомневались в обмене Д’Анджело Расселла.

Об этом сообщает обозреватель The Athletic Йован Буха.

«Игра Расселла в последних матчах определенно усложнила решение для «Лейкерс». Он лидирует в команде по очкам (27,4) и второй по передачам (6,6) с момента, как вернулся в стартовую пятерку 13 января», – пишет Буха.

Разыгрывающий «озерников» в последнее время часто фигурировал в слухах по возможным обменам.

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3 комментария
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Как только время для обменов подойдёт концу, ДиЛо вернётся к своим цифрам))
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Такая cкoтинa нужна самому
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О, сейчас и Руи заиграет...
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