Интерес к Д’Анджело Расселлу на рынке обменов минимальный

Команды НБА не заинтересованы в услугах Д’Анджело Расселла.

Как считает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер, у « » есть только один вариант усилиться перед дедлайном.

«И если вы хотите рассмотреть возможные сценарии обмена – ведь была стратегия переподписания Д’Анджело Рассела на теоретически обмениваемую зарплату в 20 миллионов долларов за сезон, – то не нет никаких разговоров или звонков по разыгрывающему «Лейкерс».

У меня нет идей, чем «Лейкерс» смогут усилить команду перед дедлайном, если они не расстанутся с , чего они, конечно, делать не хотят», – заявил Фишер в эфире своего подкаста.