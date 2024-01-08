Интерес к Д’Анджело Расселлу на рынке обменов минимальный

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Остин Ривз Баскетбол

Команды НБА не заинтересованы в услугах Д’Анджело Расселла.

Как считает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер, у «Лейкерс» есть только один вариант усилиться перед дедлайном.

«И если вы хотите рассмотреть возможные сценарии обмена – ведь была стратегия переподписания Д’Анджело Рассела на теоретически обмениваемую зарплату в 20 миллионов долларов за сезон, – то не нет никаких разговоров или звонков по разыгрывающему «Лейкерс».

У меня нет идей, чем «Лейкерс» смогут усилить команду перед дедлайном, если они не расстанутся с Остином Ривзом, чего они, конечно, делать не хотят», – заявил Фишер в эфире своего подкаста.

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3 комментария
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Достойная третья звезда за 20 миллионов.
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Я не думаю, что Лал кого то серьезного сможет обменять. Если и будут обмен, то типа как в прошлом году Хачимуру на мешок картохи, и то не факт
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