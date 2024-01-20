«Лейкерс» предлагали «Атланте» Расселла, Худ-Шифино и пики в обмен на Мюррэя

Теги возможные переходы Атланта Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Деджонте Мюррэй Остин Ривз Джейлен Худ-Шифино Баскетбол

«Лейкерс» предлагали «Атланте» двух игроков и драфт-компенсацию за Мюррэя.

Калифорнийский клуб был готов расстаться с Д’Анджело Расселлом, Джейленом Худ-Шифино, пиком 1-го раунда 2029 года и дополнительной драфт-компенсацией.

Стороны на данном этапе прекратили переговоры, но, как ожидается, вернутся к ним ближе к дедлайну.

Предполагается, что «озерники» не станут задействовать в сделках свингмена Остина Ривза.

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3 комментария
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с таким «набором» тот же ГСВ может дать Пола Муди и 1 пик
хуже как минимум не будет
я думаю претендентов на Мюррея гораздо больше чем Олений град и Лул уж слишком хороший контракт у товарища
+14
-3
+11
За Дило уже и мешок картошки будет много)
+1
0
+1
Задняя линия Янг-Расселл - это просто мечта поэта.

Вместо 122.6 пропущенных очков в среднем за матч, недалеко и до 130.

Если у "Атланты" не будет другого размена, то за Мюррея они будут искать (помимо всего прочего) либо истекающие, либо псевдоистекающие контракты (с опцией команды, например)

Если параллельно они будут рассматривать и найдут обмен того же Капеллы, например, на те же истекающие/псевдоистекающие, то, возможно, и в размене Мюррея они не будут против взять игрока с возможной или с уже гарантированной зарплатой, но это не точно.
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