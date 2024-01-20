«Лейкерс» предлагали «Атланте» Расселла, Худ-Шифино и пики в обмен на Мюррэя

«Лейкерс» предлагали «Атланте» двух игроков и драфт-компенсацию за Мюррэя.

Калифорнийский клуб был готов расстаться с Д’Анджело Расселлом, Джейленом Худ-Шифино, пиком 1-го раунда 2029 года и дополнительной драфт-компенсацией.

Стороны на данном этапе прекратили переговоры, но, как ожидается, вернутся к ним ближе к дедлайну.

Предполагается, что «озерники» не станут задействовать в сделках свингмена .