«Лейкерс» предлагали «Атланте» Расселла, Худ-Шифино и пики в обмен на Мюррэя
«Лейкерс» предлагали «Атланте» двух игроков и драфт-компенсацию за Мюррэя.
Калифорнийский клуб был готов расстаться с Д’Анджело Расселлом, Джейленом Худ-Шифино, пиком 1-го раунда 2029 года и дополнительной драфт-компенсацией.
Стороны на данном этапе прекратили переговоры, но, как ожидается, вернутся к ним ближе к дедлайну.
Предполагается, что «озерники» не станут задействовать в сделках свингмена Остина Ривза.
хуже как минимум не будет
я думаю претендентов на Мюррея гораздо больше чем Олений град и Лул уж слишком хороший контракт у товарища
Вместо 122.6 пропущенных очков в среднем за матч, недалеко и до 130.
Если у "Атланты" не будет другого размена, то за Мюррея они будут искать (помимо всего прочего) либо истекающие, либо псевдоистекающие контракты (с опцией команды, например)
Если параллельно они будут рассматривать и найдут обмен того же Капеллы, например, на те же истекающие/псевдоистекающие, то, возможно, и в размене Мюррея они не будут против взять игрока с возможной или с уже гарантированной зарплатой, но это не точно.