«Лейкерс» могут обменять Д’Анджело Расселла на истекающий контракт, который будет отправлен в «Хоукс» за Деджонте Мюррэя
Инсайдер рассказал о переговорах «Атланты» и «Лейкерс» по Деджонте Мюррэю.
«Ходят разговоры, что «Лейкерс» могут обменять Д’Анджело Расселла на истекающий контракт, который затем будет отправлен в «Хоукс» за Деджонте Мюррэя», – заявил журналист The Athletic Сэм Эмик в своем подкасте.
В лиге есть «ощущение неизбежности» того, что Мюррэй окажется в Лос-Анджелесе перед дедлайном, отмечает Эмик.
В последних пяти матчах Д’Анджело Расселл набирает в среднем 27,8 очка и 6,4 передачи при 54,3% с игры и 56,5% из-за дуги (9,2 попытки).