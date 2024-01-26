«Лейкерс» могут обменять Д’Анджело Расселла на истекающий контракт, который будет отправлен в «Хоукс» за Деджонте Мюррэя

Теги возможные переходы Атланта Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Деджонте Мюррэй Баскетбол

Инсайдер рассказал о переговорах «Атланты» и «Лейкерс» по Деджонте Мюррэю.

«Ходят разговоры, что «Лейкерс» могут обменять Д’Анджело Расселла на истекающий контракт, который затем будет отправлен в «Хоукс» за Деджонте Мюррэя», – заявил журналист The Athletic Сэм Эмик в своем подкасте.

В лиге есть «ощущение неизбежности» того, что Мюррэй окажется в Лос-Анджелесе перед дедлайном, отмечает Эмик.

В последних пяти матчах Д’Анджело Расселл набирает в среднем 27,8 очка и 6,4 передачи при 54,3% с игры и 56,5% из-за дуги (9,2 попытки).

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9 комментариев
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Расселл херачит как последний оллстар, а ему все равно не верят. И вот как здесь не всплакнуть на бледное плече атакующего защитника, на котором не будет видно его слез?
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Интересно, что Рассел сейчас играет лучше Мюррея
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Инсайдер на инсайдере сидит и инсайдером погоняет. Одни ля ля и никакой конкретики. В итоге обменяют кого то совершенно неожиданного и возможно на воздух. Как Нанна на Хача в прошлом году
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в смысле атланта получит только контракт? Мюррей истекающий сам что ли?
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Правильно и статку ему уже накрутили.
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Ответ lecterkillhomyuk
Интересно, что Рассел сейчас играет лучше Мюррея
Мюррей лучше в защите, чем рассел
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Ответ lecterkillhomyuk
Интересно, что Рассел сейчас играет лучше Мюррея
ДиЛо играет так только на коротких отрезках, а когда игра не идёт (а такое часто), он становится обузой
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Лейкерс решили провернуть трюк как с Газолем. Ничто не меняется))) Ну даже если получат Мюррея. И что кто то верит что с гуру Дарвином Хэмом можно что то выиграть?))
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Все просто потому что характер у Мюррея есть и потому что он в защите лучше... Идеальный игрок для Лал. Рассела жаль .. Очень хорош в этом сезоне
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