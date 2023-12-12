«Лейкерс» активно пытаются обменять Д’Анджело Расселла

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Баскетбол

По информации журналиста Сэма Эмико, «Лейкерс» активно ищут возможность обменять разыгрывающего Д’Анджело Расселла.

«Расселл проводит хороший сезон, и «Лейкерс» активно пытаются обменять его, как сообщают источники Hoops Wire», – пишет Эмико.

До дедлайна обменов 8 февраля осталось меньше двух месяцев.

В прошлом месяце появился слух, что Расселл и Руи Хатимура являются потенциальными кандидатами на обмен в этом сезоне.

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4 комментария
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Можно на Богдановича?
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Разве только на что-то стоящее.
И Дило и Хатимура стабильны и предсказуемы. Они периодически могут и зарешать.
Дело тренера управление этим.
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А зачем, если не секрет? Лучше чем он, за него не дадут. Сам он против Детройтов, ПТБ итд тащит, давая отдохнуть Брону и Дэвису. Источник мутный какой то
+3
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