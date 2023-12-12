«Лейкерс» активно пытаются обменять Д’Анджело Расселла

По информации журналиста Сэма Эмико, « » активно ищут возможность обменять разыгрывающего Д’Анджело Расселла.

«Расселл проводит хороший сезон, и «Лейкерс» активно пытаются обменять его, как сообщают источники Hoops Wire», – пишет Эмико.

До дедлайна обменов 8 февраля осталось меньше двух месяцев.

В прошлом месяце появился слух, что Расселл и Руи Хатимура являются потенциальными кандидатами на обмен в этом сезоне.