«Лейкерс» активно пытаются обменять Д’Анджело Расселла
По информации журналиста Сэма Эмико, «Лейкерс» активно ищут возможность обменять разыгрывающего Д’Анджело Расселла.
«Расселл проводит хороший сезон, и «Лейкерс» активно пытаются обменять его, как сообщают источники Hoops Wire», – пишет Эмико.
До дедлайна обменов 8 февраля осталось меньше двух месяцев.
В прошлом месяце появился слух, что Расселл и Руи Хатимура являются потенциальными кандидатами на обмен в этом сезоне.
И Дило и Хатимура стабильны и предсказуемы. Они периодически могут и зарешать.
Дело тренера управление этим.