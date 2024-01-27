Стеф Карри о непопадании в старт на МВЗ: «Лука и Шэй заслуженно включены в стартовые пятерки»

Стеф Карри отреагировал на непопадание в старт на Матч всех звезд 2024.

По словам разыгрывающего « », он с пониманием относится к выбору болельщиков, СМИ и баскетболистов.

«У нас есть двое ребят, которые показывают отличную игру, и Шэй, так что... Эти парни в полном порядке, они заслужили включение в стартовые пятерки.

Надеюсь, все же окажусь в Индиане в том или ином качестве, но продолжать дело свое дело на этом уровне всегда непросто, это вызов. Очень непросто получать такое признание год за годом, важно понимать это», – признался .

2-кратный MVP не попал в стартовые пятерки в здоровом виде впервые с 2013 года.