Стеф Карри о непопадании в старт на МВЗ: «Лука и Шэй заслуженно включены в стартовые пятерки»

Теги Голден Стэйт НБА Матч всех звезд НБА Стефен Карри Лука Дончич Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Стеф Карри отреагировал на непопадание в старт на Матч всех звезд 2024.

По словам разыгрывающего «Голден Стэйт», он с пониманием относится к выбору болельщиков, СМИ и баскетболистов.

«У нас есть двое ребят, которые показывают отличную игру, Лука и Шэй, так что... Эти парни в полном порядке, они заслужили включение в стартовые пятерки.

Надеюсь, все же окажусь в Индиане в том или ином качестве, но продолжать дело свое дело на этом уровне всегда непросто, это вызов. Очень непросто получать такое признание год за годом, важно понимать это», – признался Карри.

2-кратный MVP НБА не попал в стартовые пятерки в здоровом виде впервые с 2013 года.

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3 комментария
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Великолепный человек. Все по фактам. Вот поэтому ему простят все что угодно и никогда не будут злиться на него
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Достойно!
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