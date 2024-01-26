Стали известны стартовые пятерки на Матч всех звезд НБА 2024.

Западная конференция

Леброн Джеймс («Лейкерс»), («Денвер»), («Финикс»), («Даллас»), («Оклахома»)

Восточная конференция

(«Милуоки»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Тайриз Халибертон («Индиана»), Дэмиан Лиллард («Милуоки»).

Для Леброна Джеймса это 20-й вызов на Матч звезд, он обошел легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара и стал единоличным лидером по данному показателю в истории НБА.

На 73-м Матче всех звезд НБА будет возвращен как классический формат игры между Восточной и Западной конференциями, так и традиционная система подсчета очков с четырьмя четвертями по 12 минут.

Стартовые пятерки определялись на основе голосования болельщиков, игроков и СМИ. При этом 50% при итоговом подсчете отдавалось голосам поклонников и по 25% – голосам баскетболистов и журналистов.

Занявший 1-е место в голосовании Джеймс станет капитаном Западной конференции (5 098 872 голоса болельщиков), Адетокумбо возглавил голосование в Восточной конференции (5 427 874 голосов болельщиков).