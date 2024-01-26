Стали известны стартовые пятерки на Матч звезд НБА. Леброн получил рекордный в истории 20-й вызов

Теги Леброн Джеймс НБА Матч всех звезд НБА Кевин Дюрэнт Карим Абдул-Джаббар Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Джейсон Тейтум Шэй Гилджес-Александер Тайриз Халибертон Баскетбол

Стали известны стартовые пятерки на Матч всех звезд НБА 2024.

Западная конференция

Леброн Джеймс («Лейкерс»), Никола Йокич («Денвер»), Кевин Дюрэнт («Финикс»), Лука Дончич («Даллас»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»)

Восточная конференция

Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Тайриз Халибертон («Индиана»), Дэмиан Лиллард («Милуоки»).

Для Леброна Джеймса это 20-й вызов на Матч звезд, он обошел легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара и стал единоличным лидером по данному показателю в истории НБА.

На 73-м Матче всех звезд НБА будет возвращен как классический формат игры между Восточной и Западной конференциями, так и традиционная система подсчета очков с четырьмя четвертями по 12 минут.

Стартовые пятерки определялись на основе голосования болельщиков, игроков и СМИ. При этом 50% при итоговом подсчете отдавалось голосам поклонников и по 25% – голосам баскетболистов и журналистов.

Занявший 1-е место в голосовании Джеймс станет капитаном Западной конференции (5 098 872 голоса болельщиков), Адетокумбо возглавил голосование в Восточной конференции (5 427 874 голосов болельщиков).

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11 комментариев
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Помоечного Лилларда пропихнули 🤦‍♂️. Как минимум, Брансон, Мэкси и Митчелл лучше намного. Да и Уайт великолепен. Т.е его вообще не должно быть на АСГ, не то что в старте.
+15
-4
+11
ШГА! Игроки и медиа его вообще выше Дончича выбрали! Вот и славненько.
+4
-1
+3
Ответ АРХАТ
А почему бы наконец не сыграть США - против остального Мира? Дончич, Яннис, Шэй, Марканен, Эмбид, Гобер, Йокич против Леброна, Дюранта, Митшелла, Дэвиса, Букера, Тэйтума, Карри В НХЛ такие матчи проводились, а в НБА ни разу. Ну или СА против остального мира - усилить америкосов канадцем Шэем)
Эмбид же теперь официально USA. Но и без него состав Мира — достойный
+3
0
+3
А почему бы наконец не сыграть США - против остального Мира?
Дончич, Яннис, Шэй, Марканен, Эмбид, Гобер, Йокич против Леброна, Дюранта, Митшелла, Дэвиса, Букера, Тэйтума, Карри
В НХЛ такие матчи проводились, а в НБА ни разу.
Ну или СА против остального мира - усилить америкосов канадцем Шэем)
+1
0
+1
Очень рад за Шайя…..болеее чем заслуженно все же есть справедливость
0
0
0
Леброн в матче звезд ? Мда куда катится лига
0
0
0
Ответ АРХАТ
А почему бы наконец не сыграть США - против остального Мира? Дончич, Яннис, Шэй, Марканен, Эмбид, Гобер, Йокич против Леброна, Дюранта, Митшелла, Дэвиса, Букера, Тэйтума, Карри В НХЛ такие матчи проводились, а в НБА ни разу. Ну или СА против остального мира - усилить америкосов канадцем Шэем)
Эмбид же теперь официально USA. Но и без него состав Мира — достойный
+1
-1
0
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