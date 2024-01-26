Стали известны стартовые пятерки на Матч звезд НБА. Леброн получил рекордный в истории 20-й вызов
Стали известны стартовые пятерки на Матч всех звезд НБА 2024.
Западная конференция
Леброн Джеймс («Лейкерс»), Никола Йокич («Денвер»), Кевин Дюрэнт («Финикс»), Лука Дончич («Даллас»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»)
Восточная конференция
Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Тайриз Халибертон («Индиана»), Дэмиан Лиллард («Милуоки»).
Для Леброна Джеймса это 20-й вызов на Матч звезд, он обошел легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара и стал единоличным лидером по данному показателю в истории НБА.
На 73-м Матче всех звезд НБА будет возвращен как классический формат игры между Восточной и Западной конференциями, так и традиционная система подсчета очков с четырьмя четвертями по 12 минут.
Стартовые пятерки определялись на основе голосования болельщиков, игроков и СМИ. При этом 50% при итоговом подсчете отдавалось голосам поклонников и по 25% – голосам баскетболистов и журналистов.
Занявший 1-е место в голосовании Джеймс станет капитаном Западной конференции (5 098 872 голоса болельщиков), Адетокумбо возглавил голосование в Восточной конференции (5 427 874 голосов болельщиков).
Дончич, Яннис, Шэй, Марканен, Эмбид, Гобер, Йокич против Леброна, Дюранта, Митшелла, Дэвиса, Букера, Тэйтума, Карри
В НХЛ такие матчи проводились, а в НБА ни разу.
Ну или СА против остального мира - усилить америкосов канадцем Шэем)