Сегодня во 2-й раз за неделю два игрока набрали как минимум 60 очков в один день. За всю историю НБА таких случаев всего пять

Текущая неделя выдалась уникальной в истории НБА.

Сегодня во второй раз за неделю два игрока набрали как минимум по 60 очков в один день. За всю историю НБА таких случаев теперь всего пять.

В понедельник из «Сиксерс» набрал 70 очков в победной встрече со «Сперс», а из «Вулвз» имел на своем счету 62 очка в матче с «Хорнетс».

В пятницу отметился 72 очками и помог «Мэверикс» справиться с «Хоукс», набрал 62 очка во встрече с «Хорнетс».

Предыдущие случаи: Дэвид Томпсон (73 очка) и Джордж Гервин (63) 9 апреля 1978 года, Джерри Уэст (63) и Уилт Чемберлен (62) 17 января 1962 года, Уилт Чемберлен (78) и Элджин Бэйлор (63) 8 декабря 1961 года.

Впервые в истории в течение недели состоялись два перфоманса с 70 и более набранными очками. Ранее Уилт Чемберлен добирался до этой отметки дважды с разницей в 13 дней (3 и 16 ноября 1962 года).