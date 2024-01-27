Сегодня во 2-й раз за неделю два игрока набрали как минимум 60 очков в один день. За всю историю НБА таких случаев всего пять

Теги Уилт Чемберлен Даллас Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Лука Дончич Карл-Энтони Таунс Девин Букер Баскетбол

Текущая неделя выдалась уникальной в истории НБА.

Сегодня во второй раз за неделю два игрока набрали как минимум по 60 очков в один день. За всю историю НБА таких случаев теперь всего пять.

В понедельник Джоэл Эмбиид из «Сиксерс» набрал 70 очков в победной встрече со «Сперс», а Карл-Энтони Таунс из «Вулвз» имел на своем счету 62 очка в матче с «Хорнетс».

В пятницу Лука Дончич отметился 72 очками и помог «Мэверикс» справиться с «Хоукс», Девин Букер набрал 62 очка во встрече с «Хорнетс».

Предыдущие случаи: Дэвид Томпсон (73 очка) и Джордж Гервин (63) 9 апреля 1978 года, Джерри Уэст (63) и Уилт Чемберлен (62) 17 января 1962 года, Уилт Чемберлен (78) и Элджин Бэйлор (63) 8 декабря 1961 года.

Впервые в истории НБА в течение недели состоялись два перфоманса с 70 и более набранными очками. Ранее Уилт Чемберлен добирался до этой отметки дважды с разницей в 13 дней (3 и 16 ноября 1962 года).

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4 комментария
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Отец и сын попали в историю вместе, думаю это очень символично.
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+9
я не буду говорить за всех, но у меня ровно ноль эмоций. Причем от каждого из этих матчей. Инфляция "успеха" просто не позволяет искренне оценить, что произошло. Но я не хочу ворчать про оборону: мы и сами понимаем, почему такая реакция. Ну, молодец, Лука
+8
-1
+7
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
я не буду говорить за всех, но у меня ровно ноль эмоций. Причем от каждого из этих матчей. Инфляция "успеха" просто не позволяет искренне оценить, что произошло. Но я не хочу ворчать про оборону: мы и сами понимаем, почему такая реакция. Ну, молодец, Лука
За некоторыми пользователями на баскетбольной ветке можно записывать) инфляция успеха - жизненное определение, никогда не слышал, буду пользоваться, спасибо)))
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почему в статье украли очко ЛД
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