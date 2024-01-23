В истории НБА теперь лишь четыре раза два игрока набирали 60 и более очков в один день

Джоэл Эмбиид и Карл-Энтони Таунс повторили уникальное достижение.

Центровой «Филадельфии» записал на свой счет 70 очков в матче с «Сан-Антонио», лидер «Миннесоты» отметился 62 очками во встрече с «Шарлотт».

В истории теперь лишь четыре раза два игрока набирали 60 и более очков в один игровой день.

Предыдущие случаи: Дэвид Томпсон (73 очка) и (63) 9 апреля 1978 года, (63) и (62) 17 января 1962 года, Уилт Чемберлен (78) и (63) 8 декабря 1961 года.

Стоит отметить, что 22 января 2006 года Кобе Брайант набрал 81 очко во встрече с «Торонто».