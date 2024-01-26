Джейсон Тейтум вытеснил Луку Дончича из пятерки в гонке за MVP-2024, Эмбиид лидирует
НБА обновила рейтинг игроков в гонке за награду MVP сезона-2023/24.
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум вытеснил из Топ-5 разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича, травмированный Тайриз Халибертон («Индиана») покинул десятку претендентов.
Гонка за MVP-2024 от НБА:
1. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»; на прошлой неделе – 1)
2. Никола Йокич («Денвер»; 2)
3. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»; 3)
4. Яннис Адетокумбо («Милуоки»; 4)
5. Джейсон Тейтум («Бостон»; 6)
6. Лука Дончич («Даллас»; 5)
7. Домантас Сабонис («Сакраменто»; 7)
8. Кевин Дюрэнт («Финикс»; –)
9. Кавай Ленард («Клипперс»; 10)
10. Девин Букер («Финикс»; –)