Джейсон Тейтум вытеснил Луку Дончича из пятерки в гонке за MVP-2024, Эмбиид лидирует

Теги Бостон Даллас Денвер Клипперс Милуоки Филадельфия Финикс Сакраменто НБА Кевин Дюрэнт Оклахома-Сити Кавай Ленард Домантас Сабонис Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Девин Букер Джейсон Тейтум Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

НБА обновила рейтинг игроков в гонке за награду MVP сезона-2023/24.

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум вытеснил из Топ-5 разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича, травмированный Тайриз Халибертон («Индиана») покинул десятку претендентов.

Гонка за MVP-2024 от НБА:

1. Джоэл ЭмбиидФиладельфия»; на прошлой неделе – 1)

2. Никола ЙокичДенвер»; 2)

3. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»; 3)

4. Яннис Адетокумбо («Милуоки»; 4)

5. Джейсон Тейтум («Бостон»; 6)

6. Лука Дончич («Даллас»; 5)

7. Домантас Сабонис («Сакраменто»; 7)

8. Кевин Дюрэнт («Финикс»; –)

9. Кавай Ленард («Клипперс»; 10)

10. Девин Букер («Финикс»; –)

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вместо Сабониса Эдвардс или Брансон должны быть, можно даже на том же месте. Ну и хотелось бы видеть какой разрыв в гонке по голосованию, неужели трудно ввести ещё такое дополнение.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий