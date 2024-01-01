Таунс и Эдвардс, Эмбиид и Макси – в Топ-5 дуэтов НБА от Лу Уильямса

Теги Бостон Денвер Миннесота Филадельфия Лу Уильямс НБА Кайри Ирвинг Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Карл-Энтони Таунс Джамал Мюррэй Джейлен Браун Джейсон Тейтум Энтони Эдвардс Тайриз Макси Баскетбол

Лу Уильямс назвал свою пятерку лучших дуэтов НБА.

«Пятым номером я выбираю Луку и Кайри, основываясь на потенциале. Мы еще недостаточно видели, как эти два парня играют вместе, но на деле они пока выглядят потрясающе. Номер четыре, Джоэл Эмбиид, проверенный временем, действующий MVP, и Тайриз Макси, который находится в процессе становления звездой. Ему доверяют, он надежная вторая опция в своей команде.

Под третьим номером я выбираю КЭТа и Энтони Эдвардса. Они начинают показывать результат, мы видим, что их дуэт оправдывает возложенные ожидания. Вторым номером назову Тейтума и Джейлена Брауна. Они находятся на грани того, чтобы преодолеть последний барьер и стать чемпионским дуэтом, но еще не сделали этого, так что под номером один для меня будут парни, которые уже все доказали. Никола Йокич и Джамал Мюррэй. Доказанная чемпионская связка, они могут добиться своего, у них есть все, чтобы вновь выиграть титул», – объяснил бывший игрок НБА.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
По потенциалу Дончич и Кайри топ 1 без вопросов!
По факту на сегодня Йокич и Джамал номер 1
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий