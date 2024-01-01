Таунс и Эдвардс, Эмбиид и Макси – в Топ-5 дуэтов НБА от Лу Уильямса

Лу Уильямс назвал свою пятерку лучших дуэтов НБА.

«Пятым номером я выбираю и , основываясь на потенциале. Мы еще недостаточно видели, как эти два парня играют вместе, но на деле они пока выглядят потрясающе. Номер четыре, , проверенный временем, действующий MVP, и Тайриз Макси, который находится в процессе становления звездой. Ему доверяют, он надежная вторая опция в своей команде.

Под третьим номером я выбираю КЭТа и Энтони Эдвардса. Они начинают показывать результат, мы видим, что их дуэт оправдывает возложенные ожидания. Вторым номером назову и . Они находятся на грани того, чтобы преодолеть последний барьер и стать чемпионским дуэтом, но еще не сделали этого, так что под номером один для меня будут парни, которые уже все доказали. Никола Йокич и Джамал Мюррэй. Доказанная чемпионская связка, они могут добиться своего, у них есть все, чтобы вновь выиграть титул», – объяснил бывший игрок НБА.