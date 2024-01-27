Эмил Райкович перед матчем с МБА: «Нам нужно продолжать повышать уровень игры. Впереди нас ждет самая важная часть сезона»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ МБА Эмил Райкович Баскетбол

Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча с МБА в Лиге ВТБ.

Главный тренер ЦСКА выделил сильные стороны соперника.

«Возможно, для MБA сезон складывается не так хорошо, как предыдущий, но они по-прежнему очень конкурентоспособны. Только в этом месяце они выиграли трижды и сохраняют надежду на выход в плей-офф. Главное, что можно сказать о наших соперниках: у них много игроков, которые могут стать лидерами в отдельно взятом матче, и они действуют очень агрессивно.

Нам нужно продолжать повышать уровень нашей игры, ведь впереди нас ждет самая важная часть сезона», – заявил Райкович.

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