Эмил Райкович: «Вижу, что Курбанов осознает свою ошибку, берет на себя всю ответственность и искренне хочет загладить свой проступок»

Главный тренер ЦСКА рассказал о возвращении Никиты Курбанова.

«Отсутствие Никиты было для нас существенным, хотя команда отреагировала правильно и продолжила прогрессировать. Его присутствие не менее существенно, ведь у него огромный опыт, боевой дух и большой набор профессиональных навыков. Мы хорошо поговорили, и я вижу, что он абсолютно осознает свою ошибку, берет на себя всю ответственность и искренне хочет загладить свой проступок.

Никита в хорошей физической форме и, очевидно, имеет дополнительную мотивацию продолжать выступления. Нам понадобится некоторое время, чтобы вернуть его в систему и ротацию, и я уверен, что Никита нам очень поможет на заключительной стадии сезона. Желаю ему и всем нам удачи», – сказал .