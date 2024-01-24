Эмил Райкович: «Нужно верить в волшебство. Мы продолжали верить – и победили»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал невероятную победу над «НН» в овертайме.

«Баскетбол – волшебная игра. Нужно верить в волшебство. Мы продолжали верить – и победили.

Поздравляю «Нижний Новгород», они провели отличный матч, они отлично бросали издали: 17 из 35 – шикарный показатель. Мы играли не идеально, но боролись до конца. Такие матчи еще будут. Важно верить в себя и в товарищей по команде», – сказал .

набрал 5 очков за последние 2 секунды основного времени встречи и перевел игру в овертайм, где победил со счетом 104:96.