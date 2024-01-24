Эмил Райкович: «Нижний» вернул в строй большую часть игроков. Они готовы добавить в концовке чемпионата»

Эмил Райкович оценил расклад сил перед матчем с «Нижним Новгородом».

Главный тренер отметил, что соперник стал сильнее благодаря возвращению в строй травмированных игроков.

« » – еще одна сложная команда, соперник очень жесткий, агрессивный, ищущий контакт. У нас с ними была сложная игра на выезде, и на тот момент они были далеки от оптимального состава. Сейчас «Нижний» вернул в строй большую часть игроков, они готовы добавить в концовке регулярного чемпионата.

Мы должны осознавать это и показывать свой баскетбольный стиль, чтобы победить дома», – считает .