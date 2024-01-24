Эмил Райкович: «Нижний» вернул в строй большую часть игроков. Они готовы добавить в концовке чемпионата»

Теги ЦСКА БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Эмил Райкович оценил расклад сил перед матчем с «Нижним Новгородом».

Главный тренер ЦСКА отметил, что соперник стал сильнее благодаря возвращению в строй травмированных игроков.

«Нижний» – еще одна сложная команда, соперник очень жесткий, агрессивный, ищущий контакт. У нас с ними была сложная игра на выезде, и на тот момент они были далеки от оптимального состава. Сейчас «Нижний» вернул в строй большую часть игроков, они готовы добавить в концовке регулярного чемпионата.

Мы должны осознавать это и показывать свой баскетбольный стиль, чтобы победить дома», – считает Райкович.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий