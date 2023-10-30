Разыгрывающий « » вышел со скамейки запасных впервые за 19-летнюю карьеру НБА.

Пол начал в резерве воскресный матч против « », в котором его команда победила со счетом 106:95.

Пол выходил в стартовом составе во всех 1365 матчах в НБА, включая плей-офф и регулярный чемпионат. Начиная с сезона-1970/71 это была самая продолжительная серия в лиге.

«Я должен делать все, чтобы помочь команде победить. Если это означает не выйти в старте, находиться на скамейке на последних минутах или что-то в этом роде, значит, так тому и быть. Когда проводишь много сезонов и надолго задерживаешься в лиге, какие-то вещи могут меняться. Я готов к этому», – резюмировал Пол.

За 27 минут Пол набрал 8 очков, 5 подборов, 7 передач и 1 перехват.

В первых двух встречах сезона Пол выходил в основе, но после возвращения в строй был перемещен на скамейку.

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