Дрэймонд Грин о Крисе Поле: «Мы два самых умных парня в НБА. Если посадить в одну комнату Билла Гейтса и Пола Аллена, получится Microsoft»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Четырехкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин верит в успех команды с разыгрывающим Крисом Полом в составе.

«Я и Крис Пол – два самых умных парня в лиге. Если посадить в одну комнату Билла Гейтса и Пола Аллена, получится Microsoft. Удачи», – заявил Грин в интервью The Athletic.

Пол стал игроком «Уорриорз» летом в результате обмена с участием Джордана Пула.

Как смотреть НБА и не сойти с ума от бессонницы. Собрали советы профессионалов

Перстни «Наггетс» называли самыми уродливыми. Мы нашли достойных конкурентов

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mibX
"Два самых умных, но я самый скромный" - уточнил Грин
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Райли Карри
на собеседовании
ваши слабые стороны
я очень скромный
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jazzzz
Умнее Леброна?)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ed Monix
- Я и Крис Пол - два самых умных человека в НБА, - сказанул Дреймонд Грин.
- Нихрена, самый умный я, - намекнул на свою фамилию Маркус Смарт. Леброн слегка прокашлялся в сторонке, чтоб быть услышанным предыдущими ораторами.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ed Monix
Ответ mibX
"Два самых умных, но я самый скромный" - уточнил Грин
"И ещё у меня 4 гайки, а у Криса пока дырка от бублика", - добавил скромно Дреймонд
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий