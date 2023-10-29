Дрэймонд Грин о Крисе Поле: «Мы два самых умных парня в НБА. Если посадить в одну комнату Билла Гейтса и Пола Аллена, получится Microsoft»

Четырехкратный чемпион в составе « » верит в успех команды с разыгрывающим в составе.

«Я и Крис Пол – два самых умных парня в лиге. Если посадить в одну комнату Билла Гейтса и Пола Аллена, получится Microsoft. Удачи», – заявил Грин в интервью The Athletic.

Пол стал игроком «Уорриорз» летом в результате обмена с участием Джордана Пула.

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