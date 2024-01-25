«Никс» считают, что запрашиваемая цена «Хоукс» за Деджонте Мюррэя слишком высока

«Нью-Йорку» не удалось договориться с «Атлантой» по поводу Деджонте Мюррэя.

По словам эксперта HoopsHype Майкла Скотто, « » считает, что запрашиваемая цена за защитника «Хоукс» слишком высока.

«Одно дело – пик первого раунда, истекающий контракт Эвана Фурнье и Квентин Граймс. Это предложение было отвергнуто. И совсем другое – второй пик первого раунда, который хочет получить « ». На данный момент «Нью-Йорк» не готов к такой сделке», – сказал Скотто.