«Никс» считают, что запрашиваемая цена «Хоукс» за Деджонте Мюррэя слишком высока

Теги возможные переходы Атланта Нью-Йорк НБА Деджонте Мюррэй Баскетбол

«Нью-Йорку» не удалось договориться с «Атлантой» по поводу Деджонте Мюррэя.

По словам эксперта HoopsHype Майкла Скотто, «Нью-Йорк» считает, что запрашиваемая цена за защитника «Хоукс» слишком высока. 

«Одно дело – пик первого раунда, истекающий контракт Эвана Фурнье и Квентин Граймс. Это предложение было отвергнуто. И совсем другое – второй пик первого раунда, который хочет получить «Атланта». На данный момент «Нью-Йорк» не готов к такой сделке», – сказал Скотто.

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3 комментария
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Солидарен с ними, игрок средненький, даже не 3 звезда. Но Пелинка как заклинило на нем
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нормальная цена. там Бруклин за Фини Смита 2 пика требует. уж Дежонтэ раз в 10 лучше
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Ответ lecterkillhomyuk
Солидарен с ними, игрок средненький, даже не 3 звезда. Но Пелинка как заклинило на нем
А пелинка причем? Речь о никс. Даже если лал, пелинка сам по себе не действует
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