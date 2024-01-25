Деджонте Мюррэй является приоритетом «Лейкерс» перед дедлайном
Деджонте Мюррэй является приоритетной целью для «Лейкерс».
Об этом информирует обозреватель «озерников» Йован Буха из The Athletic.
«Насколько я понимаю, Деджонте Мюррэй является их приоритетом. Если бы мне пришлось поставить деньги, я бы выбрал «Лейкерс». Считаю, что они фавориты на его приобретение. И опять же, сейчас большое препятствие – найти третью команду», – сообщает журналист.
Как ранее сообщал Эдриан Воджнаровски из ESPN, стороны пытаются найти третью организацию, которая в результате обмена получит Д’Анджело Расселла.