Деджонте Мюррэй является приоритетом «Лейкерс» перед дедлайном

Деджонте Мюррэй является приоритетной целью для «Лейкерс».

Об этом информирует обозреватель «озерников» Йован Буха из The Athletic.

«Насколько я понимаю, является их приоритетом. Если бы мне пришлось поставить деньги, я бы выбрал « ». Считаю, что они фавориты на его приобретение. И опять же, сейчас большое препятствие – найти третью команду», – сообщает журналист.

Как ранее сообщал Эдриан Воджнаровски из ESPN, стороны пытаются найти третью организацию, которая в результате обмена получит Д’Анджело Расселла.