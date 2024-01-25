Деджонте Мюррэй является приоритетом «Лейкерс» перед дедлайном

Теги Атланта Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Деджонте Мюррэй Баскетбол

Деджонте Мюррэй является приоритетной целью для «Лейкерс».

Об этом информирует обозреватель «озерников» Йован Буха из The Athletic.

«Насколько я понимаю, Деджонте Мюррэй является их приоритетом. Если бы мне пришлось поставить деньги, я бы выбрал «Лейкерс». Считаю, что они фавориты на его приобретение. И опять же, сейчас большое препятствие – найти третью команду», – сообщает журналист.

Как ранее сообщал Эдриан Воджнаровски из ESPN, стороны пытаются найти третью организацию, которая в результате обмена получит Д’Анджело Расселла.

6 комментариев
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Лейкерс психанет и отдаст своего халофермера. А снитч сноуден ака гэнста будет и дальше диктофонить для будущих поколений пока в команде кинж.
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У Мюррея больно длинный язык
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Теперь ближайшие две недели будем читать о том, как Пепелинка машет пакетом "Белый Трюкач/Хач/Стукач+пик" перед лицом других ГМов в поисках звезды.
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Обратитесь снова в свой фарм, в Юту)
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Ответ scorp19
Чем Мюррэй будет лучше того же Рассела ? За свой контракт Д’Анджело вообще имба
Всем, кроме трёшки. Как по мне у Рассела основной минус его нестабильность. Как вариант Леброн может спокойно Мюррею отдать часть своих бросков и переключиться больше на розыгрыш
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