«Атланта» пытается найти третью команду для Д’Анджело Расселла, чтобы обменять Деджонте Мюррэя в «Лейкерс» (Шэмс Чарания)

Инсайдер Шэмс Чарания рассказал о ходе переговоров «Лейкерс» и «Хоукс».

« » хочет найти третью команду, которая возьмет Д’Анджело Расселла, чтобы провести обмен в « », сообщает журналист The Athletic.

«Предложение строилось вокруг Д’Анджело Расселла, пика первого раунда 2029 года и обмена пиками. Пока сторонам не удалось прийти к соглашению, потому что «Атланта» хочет найти третью команду для Д’Анджело Расселла», – заявил Чарания в эфире Run It Back.

Чарания добавляет, что «Лейкерс» также интересуются Брюсом Брауном, Терри Розиром и Тайусом Джонсом.