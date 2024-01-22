«Атланта» пытается найти третью команду для Д’Анджело Расселла, чтобы обменять Деджонте Мюррэя в «Лейкерс» (Шэмс Чарания)

Теги Атланта Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Деджонте Мюррэй Баскетбол

Инсайдер Шэмс Чарания рассказал о ходе переговоров «Лейкерс» и «Хоукс».

«Атланта» хочет найти третью команду, которая возьмет Д’Анджело Расселла, чтобы провести обмен Деджонте Мюррэя в «Лейкерс», сообщает журналист The Athletic.

«Предложение строилось вокруг Д’Анджело Расселла, пика первого раунда 2029 года и обмена пиками. Пока сторонам не удалось прийти к соглашению, потому что «Атланта» хочет найти третью команду для Д’Анджело Расселла», – заявил Чарания в эфире Run It Back.

Чарания добавляет, что «Лейкерс» также интересуются Брюсом Брауном, Терри Розиром и Тайусом Джонсом.

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33 комментария
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Иногда кажется, что генменеджеры некоторых команд с детства за Лейкерс. Или это очередные проделки журналистов Лос Анджелеса с их аффермациями на выгодный обмен.
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+29
Ответ Максим Макеев
а что атланта по итогу получит? пик? ген менеджера увольнять надо плюс огромный риск что третьей команде придется платить за то что бы они забрали расса п.с даже худа шифино нет🌚
Это реально пока выглядит, как бред. Атланта в свое время за Дежонтия отдала 3 пика 1-го и обмен пиками 1-го с САС. А тут 1 пик и игрок уходящий на сторону?))
+21
-1
+20
Ген менеджера Атланты нужно проверить на вменяемость, это неадекватные условия за Мюррея
+15
-2
+13
а что атланта по итогу получит? пик? ген менеджера увольнять надо
плюс огромный риск что третьей команде придется платить за то что бы они забрали расса
п.с даже худа шифино нет🌚
+11
0
+11
Ответ кандид
Бруклин - отличный вариант.
Беню не трожьте, он еще вернётся
+7
0
+7
Ответ lecterkillhomyuk
Чем Мюррей кардинально лучше Рассела?
Всем, кроме трешки.
+4
0
+4
Ответ Daishi
Это реально пока выглядит, как бред. Атланта в свое время за Дежонтия отдала 3 пика 1-го и обмен пиками 1-го с САС. А тут 1 пик и игрок уходящий на сторону?))
НЕЗАЩИЩЕННЫЕ пики. Вот, что самое главное :)
+4
0
+4
А почему бы не попробовать ввязаться в эту историю САС? Разыгрывающего они давно ищут, эксперимент с Соханом себя не оправдал, да и очки набирать кому-то нужно, кроме Вембы и Vassell’a. Контракт этот для них не станет тяжелым, а ДА вполне может поднять стату с Вембой, что автоматически сделает его интересным на рынке через 1-2 года.

С другой стороны, Поп может смачно харк**** за такую идею))
+5
-1
+4
Бруклин - отличный вариант.
+5
-2
+3
Клуб пошел навстречу и удовлетворяет желание ДМ перейти именно в ЛА. Теперь надо смотреть, что отожмут за Расселла.
+6
-3
+3
Ответ Максим Макеев
не потребуют они ничего судя по тому трейду что мы щас видим Шленк фактически подписывает себе увольнение с его помощью предположим сейчас нет иных претендентов кроме ЛАЛ, но как бы и что? дождись лета и обменяй Мюррея благо контракт очень долгий, смысл торопиться
Шленк ещё прошлой зимой ушёл из Атланты
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Ответ leroux
Они отдали два пика и своп за Мюррея, и теперь отдадут обратно за меньшее? Сомневаюсь. Это прям признание собственной глупости, ни один менеджер на это не пойдет. Трейд нормальный. Пик от Лейкерс, своп и пик первого за Расселла от третьей команды. Как и хотели два пика. На Мюррея сейчас спрос хороший в дедлайн, летом может и не быть такого. Хокс по сути загнаны в угол и им по идее нужно обменять всех, кого можно обменять хоть на какие то активы и пересобрать летом ростер вокруг Янга. Больше вариантов особо нет.
Янг летом скорее всего запросит трейд и будет прав
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Ответ Spit@ma
А почему бы не попробовать ввязаться в эту историю САС? Разыгрывающего они давно ищут, эксперимент с Соханом себя не оправдал, да и очки набирать кому-то нужно, кроме Вембы и Vassell’a. Контракт этот для них не станет тяжелым, а ДА вполне может поднять стату с Вембой, что автоматически сделает его интересным на рынке через 1-2 года. С другой стороны, Поп может смачно харк**** за такую идею))
Нет смысла, потому что Атланта в сделке с САС захочет свои пики назад. А с учетом того, что дела у них идут плохо и без Мюррея лучше они не станут, отдавать незащищенные пики так себе затея. И Сперс как бы в перестройке, зачем разбрасываться такими хорошими активами?

Да и президент Сперс Холл недавно прямо сказал, что они не собираются никуда спешить.
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Ответ Артур Артур
Беню не трожьте, он еще вернётся
а че его трогать
Шленк спокойно Расса на Диннуиди разменяет🌚
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Ответ Максим Макеев
а че его трогать Шленк спокойно Расса на Диннуиди разменяет🌚
Ну так ДиЛо с ДВД будут один в один менять, никто же за ДиЛо первым пиком доплачивать не собирается. В итоге для Атланты шило на мыло
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Ответ Daishi
Это реально пока выглядит, как бред. Атланта в свое время за Дежонтия отдала 3 пика 1-го и обмен пиками 1-го с САС. А тут 1 пик и игрок уходящий на сторону?))
ну так уйдёт он "на сторону" за какого-то другого игрока, который интересен Атланте, ищут варианты
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0
Ответ leroux
Нет смысла, потому что Атланта в сделке с САС захочет свои пики назад. А с учетом того, что дела у них идут плохо и без Мюррея лучше они не станут, отдавать незащищенные пики так себе затея. И Сперс как бы в перестройке, зачем разбрасываться такими хорошими активами? Да и президент Сперс Холл недавно прямо сказал, что они не собираются никуда спешить.
не потребуют они ничего судя по тому трейду что мы щас видим
Шленк фактически подписывает себе увольнение с его помощью
предположим сейчас нет иных претендентов кроме ЛАЛ, но как бы и что? дождись лета и обменяй Мюррея благо контракт очень долгий, смысл торопиться
+2
-2
0
Чем Мюррей кардинально лучше Рассела?
+2
-2
0
Ответ Spit@ma
А почему бы не попробовать ввязаться в эту историю САС? Разыгрывающего они давно ищут, эксперимент с Соханом себя не оправдал, да и очки набирать кому-то нужно, кроме Вембы и Vassell’a. Контракт этот для них не станет тяжелым, а ДА вполне может поднять стату с Вембой, что автоматически сделает его интересным на рынке через 1-2 года. С другой стороны, Поп может смачно харк**** за такую идею))
Проблема в том, что ДиЛо по факту скорер, а не разыгрывающий. Таюс Джонс, Лаури, СП3 - такой типаж игрока пригодится САС.
0
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Ответ leroux
Нет смысла, потому что Атланта в сделке с САС захочет свои пики назад. А с учетом того, что дела у них идут плохо и без Мюррея лучше они не станут, отдавать незащищенные пики так себе затея. И Сперс как бы в перестройке, зачем разбрасываться такими хорошими активами? Да и президент Сперс Холл недавно прямо сказал, что они не собираются никуда спешить.
ДА стоит копейки. В эту историю есть смысл заходить САС только при этой константе. Пик второго раунда и ролевик ему цена
0
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0
Ответ SamArus51
Проблема в том, что ДиЛо по факту скорер, а не разыгрывающий. Таюс Джонс, Лаури, СП3 - такой типаж игрока пригодится САС.
Я думаю, pass first им не нужен пока. ДА даст скоринг и чуть более адекватный розыгрыш (в сравнении с тем, что есть) - это важнее. В САС просто некому играть кроме двух человек. И не очень понятно, что они хотят сделать с Келдоном
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Ответ Spit@ma
ДА стоит копейки. В эту историю есть смысл заходить САС только при этой константе. Пик второго раунда и ролевик ему цена
Он стоит дороже и естественно за такую смешную цену Атланта его не отдаст. Тем более в делайн у них будут адекватные предложения
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Странно ,те же нью-йоркровские команды могут дать значительно больше.
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Ответ leroux
Он стоит дороже и естественно за такую смешную цену Атланта его не отдаст. Тем более в делайн у них будут адекватные предложения
Первое - Атланте с Янгом он нафиг не упал даже на пару матчей. Второе - спроса на ДА не будет. Нормальным командам он будет интересен только со скамейки, на что сам не пойдет…

Давайте помечтаем? Руинить волшебников вместе с Пулом? Я бы посмотрел) Заставить Каннингема застрелиться в suburbs города моторов? Мне его будет жалко. Еще один безбашенный в Портленд? Почему нет)) Ну может разве Бруклин…
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Ответ Spit@ma
Первое - Атланте с Янгом он нафиг не упал даже на пару матчей. Второе - спроса на ДА не будет. Нормальным командам он будет интересен только со скамейки, на что сам не пойдет… Давайте помечтаем? Руинить волшебников вместе с Пулом? Я бы посмотрел) Заставить Каннингема застрелиться в suburbs города моторов? Мне его будет жалко. Еще один безбашенный в Портленд? Почему нет)) Ну может разве Бруклин…
ДА - Деанжело что ли?)) Только сейчас перечитал, я чет решил что ты Мюррея в Сперс обратно предлагаешь))

Расселл точно нет, думаю. САС нужен пг, организатор нападения, а не просто чел, шмаляющий трешки и без защиты. Хотя после Сохана на позиции разыгрывающего уже ничему не удивлюсь)
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Ответ leroux
ДА - Деанжело что ли?)) Только сейчас перечитал, я чет решил что ты Мюррея в Сперс обратно предлагаешь)) Расселл точно нет, думаю. САС нужен пг, организатор нападения, а не просто чел, шмаляющий трешки и без защиты. Хотя после Сохана на позиции разыгрывающего уже ничему не удивлюсь)
Я про ДиЛо, конечно, Бро. Если невольно ввел в заблуждение - disculpe. Мюррей будет стоить им слишком дорого)

И я все же считаю, что САС ДиЛо бы на пару сезонов зашел. Не как организатор нападения) Там им будет Вемба, Поп из него сделает монстра с пасом)) Пока, конечно, далеко не Йокич-type, но так хочется верить…
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предварительные ставки Шэмса не доезжают постоянно)
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