«Атланта» пытается найти третью команду для Д’Анджело Расселла, чтобы обменять Деджонте Мюррэя в «Лейкерс» (Шэмс Чарания)
Инсайдер Шэмс Чарания рассказал о ходе переговоров «Лейкерс» и «Хоукс».
«Атланта» хочет найти третью команду, которая возьмет Д’Анджело Расселла, чтобы провести обмен Деджонте Мюррэя в «Лейкерс», сообщает журналист The Athletic.
«Предложение строилось вокруг Д’Анджело Расселла, пика первого раунда 2029 года и обмена пиками. Пока сторонам не удалось прийти к соглашению, потому что «Атланта» хочет найти третью команду для Д’Анджело Расселла», – заявил Чарания в эфире Run It Back.
Чарания добавляет, что «Лейкерс» также интересуются Брюсом Брауном, Терри Розиром и Тайусом Джонсом.
плюс огромный риск что третьей команде придется платить за то что бы они забрали расса
п.с даже худа шифино нет🌚
С другой стороны, Поп может смачно харк**** за такую идею))
Да и президент Сперс Холл недавно прямо сказал, что они не собираются никуда спешить.
Шленк спокойно Расса на Диннуиди разменяет🌚
Шленк фактически подписывает себе увольнение с его помощью
предположим сейчас нет иных претендентов кроме ЛАЛ, но как бы и что? дождись лета и обменяй Мюррея благо контракт очень долгий, смысл торопиться
Давайте помечтаем? Руинить волшебников вместе с Пулом? Я бы посмотрел) Заставить Каннингема застрелиться в suburbs города моторов? Мне его будет жалко. Еще один безбашенный в Портленд? Почему нет)) Ну может разве Бруклин…
Расселл точно нет, думаю. САС нужен пг, организатор нападения, а не просто чел, шмаляющий трешки и без защиты. Хотя после Сохана на позиции разыгрывающего уже ничему не удивлюсь)
И я все же считаю, что САС ДиЛо бы на пару сезонов зашел. Не как организатор нападения) Там им будет Вемба, Поп из него сделает монстра с пасом)) Пока, конечно, далеко не Йокич-type, но так хочется верить…