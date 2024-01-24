«Жалкие ублюдки! Просто треплете языком!» Деджонте Мюррэй резко ответил болельщикам «Хоукс» в соцсети

Теги Атланта НБА болельщики Деджонте Мюррэй Баскетбол

Деджонте Мюррэй резко отреагировал на критику болельщиков «Атланты» в соцсети.

«Бро променял защиту на очки», – написал пользователь с ником atlownsyourfranchise.

«Ага...» – согласился hawksscoop.

«Вы оба жалкие ублюдки! Просто треплете языком. В этой мягкой лиге нельзя ни к кому даже прикоснуться. Назовите мне хоть одного, кто по-настоящему играет в защите? Никто не пройдет мимо меня, потому что это дело чести! Ознакомьтесь с фактами, прежде чем молоть языком, несостоявшиеся тренеры и генменеджеры», – отреагировал защитник «Атланты».
 

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
почва для обмена готовилась медленно, но жёстко
+21
0
+21
вот это бомбалейло ахахах
+4
-1
+3
Тогда ему в ЛАЛ нельзя наверно. Он с болелами тогда будет сраться почти после каждого матча
+1
0
+1
Характер у него препоганенький, конечно. Вспоминается межсезонье перед переходом в Хоукс, он тогда много гадостей наговорил
0
0
0
Ответ Валерий Королёв
Характер у него препоганенький, конечно. Вспоминается межсезонье перед переходом в Хоукс, он тогда много гадостей наговорил
на его игре это никак не сказывается. и с рабочей этикой у него всё ок
0
0
0
Ответ Mikael Rikhard
на его игре это никак не сказывается. и с рабочей этикой у него всё ок
Я и не спорю, отличный игрок. Говорю исключительно про характер
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий