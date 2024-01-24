«Жалкие ублюдки! Просто треплете языком!» Деджонте Мюррэй резко ответил болельщикам «Хоукс» в соцсети

Деджонте Мюррэй резко отреагировал на критику болельщиков «Атланты» в соцсети.

«Бро променял защиту на очки», – написал пользователь с ником atlownsyourfranchise.

«Ага...» – согласился hawksscoop.

«Вы оба жалкие ублюдки! Просто треплете языком. В этой мягкой лиге нельзя ни к кому даже прикоснуться. Назовите мне хоть одного, кто по-настоящему играет в защите? Никто не пройдет мимо меня, потому что это дело чести! Ознакомьтесь с фактами, прежде чем молоть языком, несостоявшиеся тренеры и генменеджеры», – отреагировал защитник «Атланты».

