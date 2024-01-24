Эдриан Воджнаровски: «Хоукс» не могут договориться с «Лейкерс» по Деджонте Мюррэю»
«Хоукс» пока не достигли договоренности с «Лейкерс» по обмену Деджонте Мюррэя.
«Деджонте Мюррэй провел отличную неделю, забросив два победных мяча. «Хоукс» разговаривали с «Лейкерс». Они обменялись идеями по некоторым концепциям. Договоренности пока нет.
Конечно, есть и другие команды, которые проявляют интерес к Мюррэю, но «Атланта» хочет получить выгоду от обмена. Они отдали «Сан-Антонио» за него три пика первого раунда, и они не вернут их в этом обмене», – сказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
По информации инсайдера Yahoo! Sports Джейка Фишера, «Хоукс» рассчитывают получить за Мюррэя два драфт-пика первого раунда и игрока уровня стартовой пятерки.