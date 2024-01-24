Эдриан Воджнаровски: «Хоукс» не могут договориться с «Лейкерс» по Деджонте Мюррэю»

Теги возможные переходы Атланта Лейкерс НБА Эдриан Воджнаровски Деджонте Мюррэй Баскетбол

«Хоукс» пока не достигли договоренности с «Лейкерс» по обмену Деджонте Мюррэя.

«Деджонте Мюррэй провел отличную неделю, забросив два победных мяча. «Хоукс» разговаривали с «Лейкерс». Они обменялись идеями по некоторым концепциям. Договоренности пока нет.

Конечно, есть и другие команды, которые проявляют интерес к Мюррэю, но «Атланта» хочет получить выгоду от обмена. Они отдали «Сан-Антонио» за него три пика первого раунда, и они не вернут их в этом обмене», – сказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По информации инсайдера Yahoo! Sports Джейка Фишера, «Хоукс» рассчитывают получить за Мюррэя два драфт-пика первого раунда и игрока уровня стартовой пятерки.

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10 комментариев
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Ну не сочетается Мюррей с Янгом, так это было известно с самого начала, попробовали на всякий случай - не получилось. Я не понимаю, зачем Атланте нужен обмен в Лейкерс, даже в теории Озёрным предложить нечего? Зачем тратить время и про это писать?
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Ответ Skeleton64
Никс: два ППР, Граймс и контракт Фурнье. Как Лейкерс смогут перебить такой пакет?
Зачем Никс нужен Мюррей при живом Брансоне? Им бы снайпера найти, коим не стал Грвймс
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Ответ lecterkillhomyuk
Зачем Никс нужен Мюррей при живом Брансоне? Им бы снайпера найти, коим не стал Грвймс
Бро, у Никс есть шарпшутер и звать его Донте Дивинченцо. Нам нужен человек, который сможет управлять нападением в те минуты, когда нет Брансона, а в те, когда есть, сконцентрироваться на шутинге. И, конечно, влиться в нашу команду цепных псов в защите. Всё это Маррей может.
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Никс: два ППР, Граймс и контракт Фурнье. Как Лейкерс смогут перебить такой пакет?
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Надеюсь где-то у офиса Хоукс уже ходит Шон Маркс с двумя пиками, а Спенсера Динуидди уже отправили в Атланту первым классом
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У ЛАЛ еще есть пики?
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Хирро + Йович + 1 пик первого и пара пиков второго...
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Ответ Лиллард унижатель!
У ЛАЛ еще есть пики?
Один первораундник
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Ответ lecterkillhomyuk
Мюррей сильно переоценен. Он даже не 3 звезда, а игрок плюс-минус похожий на того же Рассела из лал
И чем же он на Расселла похож?
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