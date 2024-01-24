Зоран Лукич: «Бабурин должен был отдать стоявшему рядом Хвостову, но услышал от Ганькевича: «Буба! Буба!» – и среагировал»

Зоран Лукич объяснил ошибку Евгения Бабурина в концовке матча с ЦСКА.

«В ЦСКА сейчас все, конечно, рады. Не ожидали от нас такого сопротивления. Слава Богу, сейчас наши парни возвращаются после травм, и мы будем чаще так хорошо играть. Сегодня получился качественный подарок для ЦСКА к Новому году, лучше не бывает.

Нам не хватило коммуникации, запутали друг друга в концовке. Сейчас обсуждали с парнями: должен был отдать стоявшему рядом , но услышал от : «Буба! Буба!» – и среагировал. Но я не могу винить своего капитана», – сказал главный тренер «Нижнего Новгорода».