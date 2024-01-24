Зоран Лукич: «Бабурин должен был отдать стоявшему рядом Хвостову, но услышал от Ганькевича: «Буба! Буба!» – и среагировал»

Теги ЦСКА Баскетбол - видео Дмитрий Хвостов БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Евгений Бабурин Александр Ганькевич Баскетбол

Зоран Лукич объяснил ошибку Евгения Бабурина в концовке матча с ЦСКА.

«В ЦСКА сейчас все, конечно, рады. Не ожидали от нас такого сопротивления. Слава Богу, сейчас наши парни возвращаются после травм, и мы будем чаще так хорошо играть. Сегодня получился качественный подарок для ЦСКА к Новому году, лучше не бывает.

Нам не хватило коммуникации, запутали друг друга в концовке. Сейчас обсуждали с парнями: Бабурин должен был отдать стоявшему рядом Хвостову, но услышал от Ганькевича: «Буба! Буба!» – и среагировал. Но я не могу винить своего капитана», – сказал главный тренер «Нижнего Новгорода».

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3 комментария
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Всегда недолюбливал этого монстра бубу)))
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Весь этот момент испортил комментатор, заливший all-in на победу Нижнего.
P.s. Рекомендую посмотреть концовку основного времени на сайте Матч ТВ, там были действительно живые эмоции!
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выдайте премию обоим!! бубам
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