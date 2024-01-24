ЦСКА избежал поражения от «Нижнего Новгорода» в сумасшедшей концовке. Перехват и трехочковый Каспера Уэйра под сирену перевели матч в овертайм
Каспер Уэйр стал героем домашнего матча ЦСКА против «Нижнего Новгорода».
Армейцы набрал 5 очков за последние 2 секунды основного времени встречи и перевели игру в овертайм, где победили со счетом 104:96.
При «-5» у ЦСКА за 6,1 секунды до конца Мело Тримбл получил мяч, прошел под кольцо и исполнил лэй-ап без сопротивления, сократив отставание до 3 очков за 1,8 секунды до конца (89:92). Затем Каспер Уэйр перехватил передачу Евгения Бабурина из-за лицевой и отправил мяч в кольцо из-за дуги с сиреной – 92:92.
В дополнительной 5-минутке ЦСКА не оставил сопернику шанса – 104:96.
Уэйр стал самым результативным игроком матча, набрав 30 очков (8 из 14 с игры, 4 из 8 из-за дуги), а также сделал 6 передач, 4 перехвата и 2 подбора.
Карма за такое разгильдяйство не заставила себя долго ждать.
Честно говоря, давненько таких фейспалмов не припомню)
Такой момент один в сто игр, а он язык в одно место засунул.
Вы ведь за эмоции отвечаете!!!
Причем крутых комментаторов (типа Стогниенко в футболе) будто сказано убирать.
Совсем было собрался выключить ящик, когда разрыв стал пять очков в пользу Нижнего. Но пока делал последний глоток чая, все резко изменилось. Как в картине Репина "Не ждали".