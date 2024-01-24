ЦСКА избежал поражения от «Нижнего Новгорода» в сумасшедшей концовке. Перехват и трехочковый Каспера Уэйра под сирену перевели матч в овертайм

Теги ЦСКА Баскетбол - видео БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Евгений Бабурин Каспер Уэйр Мело Тримбл Баскетбол

Каспер Уэйр стал героем домашнего матча ЦСКА против «Нижнего Новгорода».

Армейцы набрал 5 очков за последние 2 секунды основного времени встречи и перевели игру в овертайм, где победили со счетом 104:96.

При «-5» у ЦСКА за 6,1 секунды до конца Мело Тримбл получил мяч, прошел под кольцо и исполнил лэй-ап без сопротивления, сократив отставание до 3 очков за 1,8 секунды до конца (89:92). Затем Каспер Уэйр перехватил передачу Евгения Бабурина из-за лицевой и отправил мяч в кольцо из-за дуги с сиреной – 92:92.

В дополнительной 5-минутке ЦСКА не оставил сопернику шанса – 104:96.

Уэйр стал самым результативным игроком матча, набрав 30 очков (8 из 14 с игры, 4 из 8 из-за дуги), а также сделал 6 передач, 4 перехвата и 2 подбора.

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19 комментариев
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Не ну я все понимаю…но так булки разжать, это, конечно, черевато.
Карма за такое разгильдяйство не заставила себя долго ждать.
Честно говоря, давненько таких фейспалмов не припомню)
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+17
Уэйр - монстр, но какие же клоуны Бабурин и Ганькевич
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+8
Ответ Максим Катебо
Не ну я все понимаю…но так булки разжать, это, конечно, черевато. Карма за такое разгильдяйство не заставила себя долго ждать. Честно говоря, давненько таких фейспалмов не припомню)
да они не то что разжали, они их просто раздвинули
+7
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+7
как сладко отсчитывал последние секунды комментатор,а потом воду в рот набрал и обгадился. видать из Нижнего или Питера. Посмотрите как комментят такие баззеры за океаном. вот профессионализм.
+2
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Комментатор хату на нижний видимо поставил
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Комментатор, где твоя эмоция? Мы увидели редкий, потрясающий момент!
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Как же у нас все плохо с комментаторами... это просто жесть.
Такой момент один в сто игр, а он язык в одно место засунул.
Вы ведь за эмоции отвечаете!!!
Причем крутых комментаторов (типа Стогниенко в футболе) будто сказано убирать.
+1
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Ответ Best game on Earth
Комментатор, где твоя эмоция? Мы увидели редкий, потрясающий момент!
Дак он в а#уе..)) сам не понял, что произошло) а когда понял, как-то эмоционировать было уже запоздало)
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Ответ zastup
исход цска за 1,08 ?
при 45:49 давали 1,3.Как раз до округление экспресса до 5
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Ответ Lospinmaps
я исход в экспресс ставил ,и что-то менять заставляло смотреть до последнего мгновения основного времени)
исход цска за 1,08 ?
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Ответ Serge Vendino
Уэйр - монстр, но какие же клоуны Бабурин и Ганькевич
Бабурин всю карьеру такой! Просто деревянный игрок который кроме как трешку швырнуть ничего не умеет! Ничего удивительного!
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Мододцы! Комментатор ангажирован, бедняга))
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Комментатор впечатлил- мегабуря эмоций
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Комментатор #####. А ЦСКА Всегда Будет Первым!
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Слить 5 очков за 6 секунд - это надо уметь
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Да, концовка основного времени это было нечто. Не припоминаю такого. С сиреной забивали трюльники, это да, но чтобы за оставшиеся 6,1 секунды отыгрывались пять очков, не помню.

Совсем было собрался выключить ящик, когда разрыв стал пять очков в пользу Нижнего. Но пока делал последний глоток чая, все резко изменилось. Как в картине Репина "Не ждали".
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Кто бы что ни говорил, а БК "НН" постепенно восстанавливает прежние кондиции и в этой игре заслуживал, как минимум, одно очко (жаль за ОТ в баскете его не дают). Поэтому вопреки такому проигрышу хочу поздравить парней с достойной игрой против сильнейшего клуба страны ЦСКА!
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я исход в экспресс ставил ,и что-то менять заставляло смотреть до последнего мгновения основного времени)
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Такого не может быть))
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