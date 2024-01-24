ЦСКА избежал поражения от «Нижнего Новгорода» в сумасшедшей концовке. Перехват и трехочковый Каспера Уэйра под сирену перевели матч в овертайм

Каспер Уэйр стал героем домашнего матча ЦСКА против «Нижнего Новгорода».

Армейцы набрал 5 очков за последние 2 секунды основного времени встречи и перевели игру в овертайм, где победили со счетом 104:96.

При «-5» у за 6,1 секунды до конца получил мяч, прошел под кольцо и исполнил лэй-ап без сопротивления, сократив отставание до 3 очков за 1,8 секунды до конца (89:92). Затем Каспер Уэйр перехватил передачу из-за лицевой и отправил мяч в кольцо из-за дуги с сиреной – 92:92.

В дополнительной 5-минутке ЦСКА не оставил сопернику шанса – 104:96.

стал самым результативным игроком матча, набрав 30 очков (8 из 14 с игры, 4 из 8 из-за дуги), а также сделал 6 передач, 4 перехвата и 2 подбора.