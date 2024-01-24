Единая лига ВТБ. «Парма» – «Автодор», ЦСКА сыграет с «Нижним Новгородом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся четыре матча.
Пермская «Парма» примет саратовский «Автодор», московский ЦСКА дома сыграет с «Нижним Новгородом».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 января, 17.30, «УДС Молот»
- Дата проведения
- 24 января, 18.30, «Дворец спорта»
- Дата проведения
- 24 января, 19.30, «Мегаспорт»
- Дата проведения
- 24 января, 20.00, «Баскет-холл»
Положение команд: ЦСКА – 19-3, УНИКС – 18-6, Зенит – 16-7, Локомотив-Кубань – 16-7, Енисей – 13-10, Парма – 13-10, Самара – 13-10, Уралмаш – 11-11, Руна – 9-13, Автодор – 9-14, Астана – 9-14, МБА – 8-16, Нижний Новгород – 6-17, Минск – 0-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.