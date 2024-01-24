Единая лига ВТБ. «Парма» – «Автодор», ЦСКА сыграет с «Нижним Новгородом» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся четыре матча.

Пермская «Парма» примет саратовский «Автодор», московский ЦСКА дома сыграет с «Нижним Новгородом».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Парма – Автодор
Дата проведения
24 января, 17.30, «УДС Молот»
Онлайн матча

Самара – Астана
Дата проведения
24 января, 18.30, «Дворец спорта»
Онлайн матча

ЦСКА – Пари Нижний Новгород
Дата проведения
24 января, 19.30, «Мегаспорт»
Онлайн матча

Локомотив-Кубань – Минск
Дата проведения
24 января, 20.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 19-3, УНИКС – 18-6, Зенит – 16-7, Локомотив-Кубань – 16-7, Енисей – 13-10, Парма – 13-10, Самара – 13-10, Уралмаш – 11-11, Руна – 9-13, Автодор – 9-14, Астана – 9-14, МБА – 8-16, Нижний Новгород – 6-17, Минск – 0-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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