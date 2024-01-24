Единая лига ВТБ. «Парма» – «Автодор», ЦСКА сыграет с «Нижним Новгородом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся четыре матча.

Пермская «Парма» примет саратовский «Автодор», московский ЦСКА дома сыграет с «Нижним Новгородом».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 19-3, УНИКС – 18-6, Зенит – 16-7, – 16-7, Енисей – 13-10, – 13-10, – 13-10, Уралмаш – 11-11, Руна – 9-13, Автодор – 9-14, Астана – 9-14, МБА – 8-16, Нижний Новгород – 6-17, Минск – 0-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.