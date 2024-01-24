Антон Понкрашов вспомнил, как Этторе Мессина застал Анатолия Каширова за разглядыванием мужского журнала

Понкрашов рассказал забавную историю про Анатолия Каширова и Этторе Мессину.

Разыгрывающий «Нижнего Новгорода» вспомнил о случае с Кашировым и Мессиной во время записи подкаста с одноклубником .

Эпизод произошел, когда Мессина возглавлял , а Каширов выступал за московский клуб.

: Помнишь, мы летали чартером. И тогда был журнал MAXIM популярен, или Playboy. История такая. Мы куда-то приземляемся. всегда заходил в первую дверь, а мы всегда заходили в последнюю дверь. Ну и Толик Каширов такой на расслабоне... Толик заходит в последнюю дверь, садится, у него этот журнал. Ну и понятно, что в серединке плакат, и он разглядывает голую... я уже не помню кого. Он такой сидит, нога на ногу. И Мессина на мегачуйке заходит тоже с этой двери и вот так стоит над ним, наблюдает (показывает, как Мессина грозно стоит со скрещенными руками – Sports.ru). А Толик смотрит: «Ого-го, так-так-так!» И поднимает голову, а там Мессина. И Мессина такой: «Толя, это лучшее, что ты сделал за два года». Я там просто выпал-умер... Классическая же ситуация, когда ты расслабился, а там батя. «Молодец, сын».

Воронцевич: Толян – спасатель, вообще.