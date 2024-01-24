Антон Понкрашов вспомнил, как Этторе Мессина застал Анатолия Каширова за разглядыванием мужского журнала

Теги ЦСКА Этторе Мессина Антон Понкрашов Андрей Воронцевич Анатолий Каширов чемпионат России БК Пари Нижний Новгород Баскетбол

Понкрашов рассказал забавную историю про Анатолия Каширова и Этторе Мессину.

Разыгрывающий «Нижнего Новгорода» вспомнил о случае с Кашировым и Мессиной во время записи подкаста с одноклубником Андреем Воронцевичем.

Эпизод произошел, когда Мессина возглавлял ЦСКА, а Каширов выступал за московский клуб.

Понкрашов: Помнишь, мы летали чартером. И тогда был журнал MAXIM популярен, или Playboy. История такая. Мы куда-то приземляемся. Этторе Мессина всегда заходил в первую дверь, а мы всегда заходили в последнюю дверь. Ну и Толик Каширов такой на расслабоне... Толик заходит в последнюю дверь, садится, у него этот журнал. Ну и понятно, что в серединке плакат, и он разглядывает голую... я уже не помню кого. Он такой сидит, нога на ногу. И Мессина на мегачуйке заходит тоже с этой двери и вот так стоит над ним, наблюдает (показывает, как Мессина грозно стоит со скрещенными руками – Sports.ru). А Толик смотрит: «Ого-го, так-так-так!» И поднимает голову, а там Мессина. И Мессина такой: «Толя, это лучшее, что ты сделал за два года». Я там просто выпал-умер... Классическая же ситуация, когда ты расслабился, а там батя. «Молодец, сын».

Воронцевич: Толян – спасатель, вообще.

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