«Толя, ю софт лайк май дик!» Андрей Воронцевич рассказал историю об Этторе Мессине и Анатолии Каширове
Андрей Воронцевич рассказал историю об Этторе Мессине и Анатолии Каширове.
«Тоже момент сумасшедший. Толя что-то пытается, буксует, буксует, обыграть не может, пытается бросить с отклонением. Ну с 2,15 какое отклонение? Иди под кольцо, ты высокий, мощный.
Толя с отклонением как-то бросает, назад отваливается, и Мессина орет: «Толя, ю софт лайк май дик!» – рассказал Воронцевич в подкасте Антона Понкрашова.