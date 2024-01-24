«Толя, ю софт лайк май дик!» Андрей Воронцевич рассказал историю об Этторе Мессине и Анатолии Каширове

Андрей Воронцевич рассказал историю об Этторе Мессине и Анатолии Каширове.

«Тоже момент сумасшедший. Толя что-то пытается, буксует, буксует, обыграть не может, пытается бросить с отклонением. Ну с 2,15 какое отклонение? Иди под кольцо, ты высокий, мощный.

Толя с отклонением как-то бросает, назад отваливается, и орет: « , ю софт лайк май дик!» – рассказал в подкасте .