«Толя, ю софт лайк май дик!» Андрей Воронцевич рассказал историю об Этторе Мессине и Анатолии Каширове

Теги ЦСКА Этторе Мессина Антон Понкрашов Андрей Воронцевич Анатолий Каширов Единая лига ВТБ Баскетбол

Андрей Воронцевич рассказал историю об Этторе Мессине и Анатолии Каширове.

«Тоже момент сумасшедший. Толя что-то пытается, буксует, буксует, обыграть не может, пытается бросить с отклонением. Ну с 2,15 какое отклонение? Иди под кольцо, ты высокий, мощный.

Толя с отклонением как-то бросает, назад отваливается, и Мессина орет: «Толя, ю софт лайк май дик!» – рассказал Воронцевич в подкасте Антона Понкрашова.

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3 комментария
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Камон энд хелп ми доктордик,ответил АНатолий
+4
0
+4
Толя так и не смог затвердеть )) поэтому и не заиграл в ЦСКА. А жаль, все данные для этого были. Где он теперь... (
+2
0
+2
Это сценка для рекламного ролика Сиалекс
+1
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0
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