Андрей Кириленко о финале Евролиги-2012 с «Олимпиакосом»: «Мы проиграли ту игру в концовке третьей четверти и начале четвертой»

Андрей Кириленко вспомнил о финале Евролиги-2012 с «Олимпиакосом».

Кириленко объяснил, за счет чего «Олимпиакосу» удалось обыграть ЦСКА в знаменитом финале 2012 года.

Команда Йонаса Казлаускаса уступила греческому клубу (61:62), растеряв 19 очков преимущества по ходу второй половины.

«В сезоне-11/12 двумя самыми сильными командами были ЦСКА и «Панатинаикос». Что касается « », то, на мой взгляд, он вообще не должен был выходить в «Финал четырех», но и Спанулис, эта связка сделала как всегда, сделала чудо. Шаг за шагом, они забрались в «Финал четырех», где сперва выбили «Реал», а потом .

Соглашусь с тем, что дело не в том последнем броске ( – Sports.ru), мы просто все замечаем этот последний бросок. Но, как мне кажется, мы проиграли игру в концовке третьей четверти и начале четвертой, когда дали «Олимпиакосу» почувствовать, что можно вернуться в игру и достать нас. Потому что три с половиной четверти была игра в одну калитку, и там было примерно 15-20 очков преимущество. Без шансов три с половиной четверти.

А в концовке мы дали им возможность разогнаться, почувствовать, что не так уж и грозен соперник. «Олимпиакос» забил три броска, игроки стали чувствовать, что это возможно – вернуться в игру. И они вернулись. А там уже, последний бросок... уже не имеет значения, не страховал бы я Спанулиса, возможно, он бы забил. Подстраховал – он Принтезису скинул. Это уже лотерея... Ну кто знал, что Шишкаускас может промазать два штрафных, с его 90% реализации. Кто знал, что будет пас, а не сам Спанулис будет атаковать, хотя он уже выигрывал матчи и продолжил потом. Это лотерея, когда ты доводишь до одного броска, уже невозможно сказать, что было так или не так», – рассказал Кириленко.