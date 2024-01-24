«Зачем ты спрашиваешь игроков, как играть, если не слушаешь и играешь по-своему?» Андрей Кириленко рассказал о конфликте с Димитрисом Итудисом

Теги ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague РФБ Андрей Кириленко Единая лига ВТБ Димитрис Итудис Баскетбол

Андрей Кириленко рассказал о конфликте с бывшим тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом.

«Он очень авторитарный, он очень хочет, чтобы многие моменты были так, как нравится ему. Иногда это играет злую шутку, потому что зачастую он просит игроков говорить, а когда ты говоришь, он тебя не слушает.

У нас даже был небольшой конфликт на этой почве. Я говорю: «Димитрис, ты спрашиваешь игроков, как играть. Я говорю тебе, как играть. Ты тут же не слушаешь и играешь по-своему. Зачем тогда ты спрашиваешь? Ты тогда не спрашивай».

Это маленькие детали, у него действительно великолепная школа. Он прошел школу Обрадовича в течение огромного количества времени, потом самореализовался как тренер высокого уровня, сумел победить с московским ЦСКА и поработать с топовыми клубами», – рассказал президент РФБ.

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4 комментария
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Димитрис Мессина?
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ого как сложно
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Димитрис Мессина. Убойный сплав. Можно было бы в танцевальную группу поддержки заявлять.
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наверное Этторе поэтому и не слушал Андрея, потому что он к Димитриусу обращался 🤪
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