Андрей Кириленко: «Дэвид Блатт – идеальный тренер для того, чтобы выводить на следующий уровень команду, которая не является фаворитом»

Андрей Кириленко поделился своим мнением о Дэвиде Блатте.

Бывший главный тренер сборной России в последние годы консультирует сборную Канады.

«Несомненно, я бы отметил вклад Дэвида. Я уверен, что его консультации помогают канадской сборной.

Если посмотреть на историю, мне кажется, что , наверное, идеальный тренер для того, чтобы выводить на следующий уровень команду, которая не является фаворитом. Все команды, которые я видел у Дэвида, если не считались фаворитами, всегда играли лучше, чем от них ждали.

Наверное, ему сложнее немного было играть с командами, которые уже были фаворитами, но все его команды, которые были ниже золотой середины, выстреливали», – сказал президент .

В 2019 году у Блатта был диагностирован рассеянный склероз, вскоре после чего специалист завершил профессиональную тренерскую карьеру.