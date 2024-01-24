Андрей Кириленко: «Дэвид Блатт – идеальный тренер для того, чтобы выводить на следующий уровень команду, которая не является фаворитом»

Теги Дэвид Блатт РФБ Андрей Кириленко сборная Канады Баскетбол

Андрей Кириленко поделился своим мнением о Дэвиде Блатте.

Бывший главный тренер сборной России в последние годы консультирует сборную Канады.

«Несомненно, я бы отметил вклад Дэвида. Я уверен, что его консультации помогают канадской сборной.

Если посмотреть на историю, мне кажется, что Дэвид Блатт, наверное, идеальный тренер для того, чтобы выводить на следующий уровень команду, которая не является фаворитом. Все команды, которые я видел у Дэвида, если не считались фаворитами, всегда играли лучше, чем от них ждали.

Наверное, ему сложнее немного было играть с командами, которые уже были фаворитами, но все его команды, которые были ниже золотой середины, выстреливали», – сказал президент РФБ.

В 2019 году у Блатта был диагностирован рассеянный склероз, вскоре после чего специалист завершил профессиональную тренерскую карьеру.

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1 комментарий
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Славные были времена, когда Блатт руководил сборной России! Никогда не забудем! Здоровья ему.
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