Андрей Кириленко: «Евролигу нужно смотреть, особенно если любишь правильный баскетбол. В НБА все-таки неправильный баскетбол»
Андрей Кириленко рассказал о различиях баскетбола в НБА и Евролиге.
По мнению известного игрока, а ныне президента РФБ, в Евролиге команды показывают «классический» и «правильный» баскетбол.
«Не надо воспринимать мои слова, что я сейчас не смотрю Евролигу, как то, что ее совсем не нужно смотреть! Конечно, нужно ее смотреть, это великолепный баскетбол. И особенно, если ты любишь баскетбол, скажем так, правильный. В НБА все-таки неправильный баскетбол на мой взгляд. Индивидуально превалирующий.
А баскетбол в Европе – классический, с обилием схем, тактики, когда игроки знают, что делать на площадке в тот или иной момент. И, конечно же, если ты любишь баскетбол, надо смотреть Евролигу, смотреть за такими игроками, как Милош Теодосич. И мне кажется, что можно даже научиться баскетболу по играм, когда смотришь Евролигу», – заявил Кириленко.
Он просто скромный. И патриотичный конечно.
100+ миллионов долларов за карьеру абсолютно нормально зашли ему с "неправильным" баскетболом, почему-то не стал играть в Евролигах за сумму в пять-шесть раз меньшую.