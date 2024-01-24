Андрей Кириленко: «Евролигу нужно смотреть, особенно если любишь правильный баскетбол. В НБА все-таки неправильный баскетбол»

Теги Turkish Airlines EuroLeague РФБ НБА Андрей Кириленко Милош Теодосич Баскетбол

Андрей Кириленко рассказал о различиях баскетбола в НБА и Евролиге.

По мнению известного игрока, а ныне президента РФБ, в Евролиге команды показывают «классический» и «правильный» баскетбол.

«Не надо воспринимать мои слова, что я сейчас не смотрю Евролигу, как то, что ее совсем не нужно смотреть! Конечно, нужно ее смотреть, это великолепный баскетбол. И особенно, если ты любишь баскетбол, скажем так, правильный. В НБА все-таки неправильный баскетбол на мой взгляд. Индивидуально превалирующий.

А баскетбол в Европе – классический, с обилием схем, тактики, когда игроки знают, что делать на площадке в тот или иной момент. И, конечно же, если ты любишь баскетбол, надо смотреть Евролигу, смотреть за такими игроками, как Милош Теодосич. И мне кажется, что можно даже научиться баскетболу по играм, когда смотришь Евролигу», – заявил Кириленко.

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10 комментариев
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А Единую Лигу ВТБ - если хочешь смотреть идеальный баскетбол.
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Вот Бочкарев - правильное пиво!!!
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Андрюша забыл добавить, что играя в неправильный баскетбол он еще и зарабатывал неправильные деньги - американские.

Он просто скромный. И патриотичный конечно.
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Ответ mold-cel
тоже выбираю Евролигу когда на разных каналах Матч ТВ одновременно показывают Евролигу и НБА
На матч ТВ показывают НБА?))
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Он, наверно, даже не осознаёт, что молодёжи этот тухляк, который он считает правильным баскетболом, даром не нужен. Маркетинг, хайлайты, вирусы в тиктоке регулярно – это всё про НБА. Поэтому и так успешна
+3
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+2
Ответ Игорь Луценко
А Единую Лигу ВТБ - если хочешь смотреть идеальный баскетбол.
Евролига в этом году хороша. Плохо, хотя уже привычно, что без наших команд, но всё таки интресно. Плюс более менее внятный комментарий на Окко, где все матчи транслируют.
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Пчëлы которые не дают мне украсть мëд тоже неправильные - сказал Вини - Пух.
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тоже выбираю Евролигу когда на разных каналах Матч ТВ одновременно показывают Евролигу и НБА
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Ответ dennis.razzhigaev
Андрюша забыл добавить, что играя в неправильный баскетбол он еще и зарабатывал неправильные деньги - американские. Он просто скромный. И патриотичный конечно.
Приятно увидеть в комментах этот очевидный вывод!

100+ миллионов долларов за карьеру абсолютно нормально зашли ему с "неправильным" баскетболом, почему-то не стал играть в Евролигах за сумму в пять-шесть раз меньшую.
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