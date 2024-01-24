Андрей Кириленко: «Евролигу нужно смотреть, особенно если любишь правильный баскетбол. В НБА все-таки неправильный баскетбол»

Андрей Кириленко рассказал о различиях баскетбола в НБА и Евролиге.

По мнению известного игрока, а ныне президента , в команды показывают «классический» и «правильный» баскетбол.

«Не надо воспринимать мои слова, что я сейчас не смотрю Евролигу, как то, что ее совсем не нужно смотреть! Конечно, нужно ее смотреть, это великолепный баскетбол. И особенно, если ты любишь баскетбол, скажем так, правильный. В НБА все-таки неправильный баскетбол на мой взгляд. Индивидуально превалирующий.

А баскетбол в Европе – классический, с обилием схем, тактики, когда игроки знают, что делать на площадке в тот или иной момент. И, конечно же, если ты любишь баскетбол, надо смотреть Евролигу, смотреть за такими игроками, как . И мне кажется, что можно даже научиться баскетболу по играм, когда смотришь Евролигу», – заявил .