Okko эксклюзивно покажет Winline Чемпионат России по баскетболу 3х3 .

Сервис начнет транслировать турнир с III Тандема, который пройдет в белорусском Солигорске 26 и 27 января. Все подписчики Okko смогут смотреть баскетбол 3x3 в сервисе без дополнительной платы.

В рамках III Тандема Okko покажет все встречи 12 мужских команд, среди которых «Руна» (Москва), Bionord Pro (Пермь), «Самара», Khimki Power (Химки), «ЦОП Б. Б.» (Санкт-Петербург), NNTU (Нижний Новгород) и другие. Сначала команды поделятся на четыре группы и сыграют за попадание в верхний дивизион, а после разыграют путевки в следующий тандем «Претендент» и элитный тандем «Мастер».

Покупка прав на показ Winline Чемпионат России по баскетболу 3х3 позволит Okko увеличить объем российского баскетбола в сервисе и предложить ценителям этого вида спорта знаковый турнир в динамично развивающейся дисциплине. Ранее Okko купил права на показ Евролиги и Еврокубка, а также анонсировал сотрудничество с Российской Федерацией Баскетбола и начал эксклюзивно показывать Winline Кубок России по баскетболу.

Баскетбол 3x3 будет доступен в Okko как в прямом эфире, так и в записи с функцией выбора аудиодорожки, а также возможностью смотреть знаковый редакционный контент Okko Спорт – хайлайты, аналитические и развлекательные программы.

За расписанием трансляций можно следить в соцсетях Okko Спорт и на ресурсах Российской Федерации Баскетбола.

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал событие.

«Трансляция Winline Чемпионата России по баскетболу 3х3 на платформе Okko – еще одно крупное достижение в деле популяризации спорта. Наше сотрудничество с крупнейшим стриминговым сервисом началось с освещения Winline Кубка России. Теперь любителям баскетбола будут доступны и материалы по дисциплине 3х3 – матчи, аналитические программы и хайлайты в отличном качестве, со множеством опций для комфортного просмотра. Игры можно будет смотреть как в прямом эфире, так и в записи, что является возможностью держать руку на пульсе событий российского баскетбола 3х3 из любой точки России», – сказал Кириленко.