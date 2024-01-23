«Лейкерс» интересуются Деннисом Шредером и Брюсом Брауном

Теги возможные переходы Лейкерс Торонто НБА Деннис Шредер Брюс Браун Баскетбол

Инсайдер ESPN Дэйв Макменамин назвал игроков, которые интересны «Лейкерс».

«На протяжении всего сезона у «Лейкерс» нет запасного разыгрывающего. Команда жалуется, что ей не хватает скорости, стабильных проходов в краску и организации во втором составе в отсутствие Гэйба Винсента, который выбыл из строя из-за травмы левого колена. Два игрока, которые обсуждались внутри клуба – это Коллин Секстон из «Юты» и Тайус Джонс из «Вашингтона».

В составе «Торонто» есть два игрока, в которых «Лейкерс» также заинтересованы. Это Деннис Шредер и Брюс Браун. Шредер был запасным разыгрывающим «Лейкерс» в прошлом сезоне, а летом подписал контракт с «Торонто» на полное исключение среднего уровня», – пишет Макменамин.

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3 комментария
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Для приколистов и не понимающих выбор Винсента вместо Шредера: Шредер претендовал на стартовую 5, в ЛАЛ его видели выходящим со скамьи. Шредер пошел туда где был гарантирован старт. Поэтому был подписан Винсент. Никакого выбора между Винсентом и Шредером как такового было
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В итоге Шредер оказался в Торонто на скамье, потому что он идеальный игрок со скамьи
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Круговорот Шрëдера
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