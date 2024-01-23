«Лейкерс» интересуются Деннисом Шредером и Брюсом Брауном

Инсайдер ESPN Дэйв Макменамин назвал игроков, которые интересны «Лейкерс».

«На протяжении всего сезона у « » нет запасного разыгрывающего. Команда жалуется, что ей не хватает скорости, стабильных проходов в краску и организации во втором составе в отсутствие Гэйба Винсента, который выбыл из строя из-за травмы левого колена. Два игрока, которые обсуждались внутри клуба – это Коллин Секстон из «Юты» и Тайус Джонс из «Вашингтона».

В составе «Торонто» есть два игрока, в которых «Лейкерс» также заинтересованы. Это Деннис Шредер и . был запасным разыгрывающим «Лейкерс» в прошлом сезоне, а летом подписал контракт с « » на полное исключение среднего уровня», – пишет Макменамин.