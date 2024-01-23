В «Лейкерс» обсуждаются варианты с приобретением Трэя Янга или Донована Митчелла

Теги Атланта Кливленд Лейкерс НБА Донован Митчелл Трэй Янг Баскетбол

«Лейкерс» рассматривают вариант с приобретением суперзвезды в межсезонье.

«В настоящее время у «Лейкерс» есть только один будущий выбор первого раунда для обмена, но начиная с дня драфта НБА их будет три: 2031, 2029 и либо 2024, либо 2025, в зависимости от того, решит ли «Новый Орлеан» использовать пик 2024 года или отложит его до следующего драфта.

«Лейкерс» внутри организации обсуждали возможность использования трех пиков вместе с игроками, которые уже находятся в их распоряжении, чтобы заполучить настоящую суперзвезду. Упоминаются Донован Митчелл из «Кливленда» и Трэй Янг из «Атланты», – пишет журналист ESPN Дэйв Макменамин со ссылкой на источники в команде.

29 комментариев
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Лал лучше подойдет Янг. Да вообще, любой команде, у которой есть звезда на башне, лучше подойдет Янг
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+24
Ответ kc6nxy8whs
О чем я ранее и писал… скорее всего ривза предложат(
Если Митчелл или Янг , то Ривза можно и отдать , что уж там
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+23
Ответ Данил Ильинский
а какой вообще пакет хотят за них отдать? За Митчелла и Янга придется много пиков отдать, но откуда они у лал
Ну как какой. Антачбл суперзвезду Остина Ривза и величайшего ПГ в истории лиги Д’Анджело.
+10
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+9
А не жирновато для ЛАЛ?
+9
-4
+5
Ответ Данил Ильинский
а какой вообще пакет хотят за них отдать? За Митчелла и Янга придется много пиков отдать, но откуда они у лал
Митчелл условно дал давно понять, что продлеваться не будет с Кавс через год, кавс конечно хотелось бы много получить , но у контендеров всегда мало активов, а Митчелл 100% хотел бы обмен в контендер, так что выбора особо нет
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а чего сразу не Дончича? (-:
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Паучок один из лучших остроатакующих скореров лиги в прайме, Янг тоже к прайму подбирается. Это игроки калибра Дэвиса на своих позициях. Не наблюдаю у Лейкерс ресурсов, чтобы их получить. Расселом, пиком и Худ-Шифино здесь уже не обделаешься. Минимум 3-4 пика первого и пара-тройка годных игроков.)
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а какой вообще пакет хотят за них отдать? За Митчелла и Янга придется много пиков отдать, но откуда они у лал
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Ответ Dmitry Trepov
Бронни выберет Лейкерс, больше он никому не нужен
за Бронни пол лиги следит,там в комплекте ЛеБрон
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Ответ lecterkillhomyuk
Как Миттчелл с Леброном сочетается?
Так же как и Вейд и с Леброном. А вот кто пишет за Янга, вообще не правы. Игрок без защиты и без впечатляющего нападения, еще ни разу не продемонстрировал желания побеждать и разыгрывать на высоком уровне
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Ответ hexser
угу, вот это иксперт. Митчел максимально похож на Вейда, чем кто либо в лиге. Вейд причем сам это упоминает. И в отчете скаутов до драфта тоже об этом. Одна из популярнейших сравнений Митчела на реддите между Вейдом и Кобе. Но ты конечно же далье пиши свою ахинею, а лучше смотри баскетбол и не вякай
Вейд был топ прежде всего в защите, где Миттчелл играет хуже, чем сегодняшний Леброн. Абсолютно два разных игрока. То же самое, что Карри и Рондо сравнивать
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Ну не хрена себе раскатали губу...))
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В ЛА ожидается похолодание
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Отдать все пики за янга было бы волшебно. С учетом того, что снайперов не будет, т.к. все деньги на троицу уйдут, Лал еще в защите в 3 десятку свалятся.
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Думаю дымовая завеса. Цель Мюррэй.
Уже был Уэсбрук третьей звездой, не заходит.
Разве только Кайри и то потому, что с Леброном уже играл и не зацикливается на личных достижениях
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Ответ Андрей 13
не согласен. янг рискует повторить судьбу уэстбрука в ла. янг без мяча как уэстбрук, почти ни на что не годен. ему ужен мяч на протяжении всего матча, иначе толку от него будет не больше, чем от рассела. а вот митчелл, это да, он безусловно усилит ла. это был бы сильный ход. будет большой глупостью, если его отпустят из кливленда. но там же в кливленде "свои люди" у джеймса.
Так в том и суть, имея Янга, глупо не отдать ему мяч, не так ли? И под Дэвиса, как раз таки нужен именно Янг, а на Митчелл. Все забывают, что Леброн уже давно готов отдать мяч, если игрок будет стоящий, чего пока ЛАЛ не имели
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Ответ lecterkillhomyuk
Как Миттчелл с Леброном сочетается?
никак, Янг Лейкерс куда лучше зайдет, но верится мало в этот обмен.
Лучше уж Мюррея попробовать выменить
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Ответ lecterkillhomyuk
Как Миттчелл с Леброном сочетается?
Так то у него скорее всего последний сезон. Или вообще откажется от опции и перейдет к команде, которая выберет бронни
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Ответ Кирилл Иванов
Так то у него скорее всего последний сезон. Или вообще откажется от опции и перейдет к команде, которая выберет бронни
Бронни выберет Лейкерс, больше он никому не нужен
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