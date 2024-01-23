В «Лейкерс» обсуждаются варианты с приобретением Трэя Янга или Донована Митчелла
«Лейкерс» рассматривают вариант с приобретением суперзвезды в межсезонье.
«В настоящее время у «Лейкерс» есть только один будущий выбор первого раунда для обмена, но начиная с дня драфта НБА их будет три: 2031, 2029 и либо 2024, либо 2025, в зависимости от того, решит ли «Новый Орлеан» использовать пик 2024 года или отложит его до следующего драфта.
«Лейкерс» внутри организации обсуждали возможность использования трех пиков вместе с игроками, которые уже находятся в их распоряжении, чтобы заполучить настоящую суперзвезду. Упоминаются Донован Митчелл из «Кливленда» и Трэй Янг из «Атланты», – пишет журналист ESPN Дэйв Макменамин со ссылкой на источники в команде.
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