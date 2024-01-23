В «Лейкерс» обсуждаются варианты с приобретением Трэя Янга или Донована Митчелла

«Лейкерс» рассматривают вариант с приобретением суперзвезды в межсезонье.

«В настоящее время у «Лейкерс» есть только один будущий выбор первого раунда для обмена, но начиная с дня драфта их будет три: 2031, 2029 и либо 2024, либо 2025, в зависимости от того, решит ли «Новый Орлеан» использовать пик 2024 года или отложит его до следующего драфта.

« » внутри организации обсуждали возможность использования трех пиков вместе с игроками, которые уже находятся в их распоряжении, чтобы заполучить настоящую суперзвезду. Упоминаются Донован из « » и из «Атланты», – пишет журналист ESPN Дэйв Макменамин со ссылкой на источники в команде.