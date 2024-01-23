Эдриан Воджнаровски о шансах того, что Бронни объединится с Леброном в Лос-Анджелесе: «Лейкерс» – это не программа развития»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Бронни Джеймс Баскетбол

Инсайдер ESPN оценил шансы того, что «Лейкерс» выберут Бронни Джеймса на драфте.

«Лейкерс» – это не программа развития, а команда «победа здесь и сейчас». Так что же будет лучше для Бронни Джеймса?

Все разговоры сейчас о том, что Леброн хочет сыграть со своим сыном. Я не уверен, что это главная его мотивация. Может быть, это один из факторов. Но если Бронни в этом году не выставит свою кандидатуру на драфт, нужно понимать, в какой команде ему будет удобнее всего начинать карьеру», – рассказал Эдриан Воджнаровски в эфире NBA Today.

3 комментария
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Там развивать особо нечего
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Если посчитают что с точки зрения хайпа это принесёт успех задрафтуют без оглядки на баскетбол. А потом можно запустить сагу- Леброн хочет трейдануть сына, ради шанса на очередную гайку.
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Лэйкерс это программа покорения рекордов
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