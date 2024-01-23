Эдриан Воджнаровски о шансах того, что Бронни объединится с Леброном в Лос-Анджелесе: «Лейкерс» – это не программа развития»

Инсайдер ESPN оценил шансы того, что «Лейкерс» выберут Бронни Джеймса на драфте.

« » – это не программа развития, а команда «победа здесь и сейчас». Так что же будет лучше для ?

Все разговоры сейчас о том, что хочет сыграть со своим сыном. Я не уверен, что это главная его мотивация. Может быть, это один из факторов. Но если Бронни в этом году не выставит свою кандидатуру на драфт, нужно понимать, в какой команде ему будет удобнее всего начинать карьеру», – рассказал Эдриан Воджнаровски в эфире NBA Today.