«Лейкерс» рассматривают вариант с приобретением Андре Драммонда перед потенциальной встречей с Николой Йокичем в плей-офф

Теги Чикаго Денвер Лейкерс НБА Андре Драммонд Аарон Гордон Никола Йокич Баскетбол

«Лейкерс» находятся в поиске вариантов усиления состава перед плей-офф.

«По словам источников, «Лейкерс» также рассматривают возможность приобретения игроков, которые могли бы решить конкретные проблемы в потенциальной серии плей-офф, например, Андре Драммонда из «Буллз», в преддверии реванша с «Наггетс» и их сильной передней линией в лице Николы Йокича и Аарона Гордона», – пишет журналист ESPN Дэйв Макменамин.

30-летний Драммонд получил стартовую роль в «Чикаго» после того, как Никола Вучевич выбыл на 2 недели из-за травмы. В семи матчах центровой набирал в среднем 14 очков, 17,4 подбора и 1,4 блок-шота при 56,8% с игры.

Драммонд уже выступал за «озерников» в сезоне-2020/21.

15 комментариев
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Ведь Драмонд мощнейший Рим протектор и персональщик заодно. Идеальный ответ на Йокича и Гордона. Не только подборы читерит, но и на дугу за Йокичем и Гордоном выйдет, на линиях передач как рыба в воде перехваты собирает, на пивоты в посте не покупается... Короче идеальный защитный монстр. Практически молодой Ховард!
Отличный план.
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ЛАЛ уже мысленно в финале конфы похоже
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Нужно тело, чтобы рубить его и измотать, как в 20-ом😉
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6 фолов за 1 четверть - оно им надо?
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с таким успехом, лучше подпишите Ховарда, разницы не какой, но на него будет хоть приятно ещё раз посмотреть в НБА. уже ведь играл Драммонд и ничего из этого не вышло, только было жалко Газоля
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Йокич-стоппер
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Ховарда еще бы забрать на банку, чтобы выходил на 5-8 мин
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Не фэнтези а Лефэнтези
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Великолепный план, Уолтер. Просто охеренный, если я правильно понял. Надёжный, как швейцарские часы.
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Ответ Артур Артур
ЛАЛ уже мысленно в финале конфы похоже
Ну почему?
Зайдут с 8-го места: встретятся уже в первом раунде...)
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Ответ Денис Храпунов
Ведь Драмонд мощнейший Рим протектор и персональщик заодно. Идеальный ответ на Йокича и Гордона. Не только подборы читерит, но и на дугу за Йокичем и Гордоном выйдет, на линиях передач как рыба в воде перехваты собирает, на пивоты в посте не покупается... Короче идеальный защитный монстр. Практически молодой Ховард! Отличный план.
не иначе, как представляете интересы Драмонда, сударь ?
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У Денвера был в рукаве Джокер.
Но у Лэйкерс нашелся Андре Флэш Драяль😂
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Да уж, вместо тех, кто будет тащить хотя бы до плей-офф и встречи с Денвером-тот, кто слабо верится, что потащит там. Или он улучшит статистику трёх?
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Ответ Артур Артур
ЛАЛ уже мысленно в финале конфы похоже
Почему в финале? Разве есть способ не играть с Денвером или ждать когда их выбьют.
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