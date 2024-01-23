«Лейкерс» рассматривают вариант с приобретением Андре Драммонда перед потенциальной встречей с Николой Йокичем в плей-офф

«Лейкерс» находятся в поиске вариантов усиления состава перед плей-офф.

«По словам источников, «Лейкерс» также рассматривают возможность приобретения игроков, которые могли бы решить конкретные проблемы в потенциальной серии плей-офф, например, Андре Драммонда из «Буллз», в преддверии реванша с «Наггетс» и их сильной передней линией в лице Николы Йокича и Аарона Гордона», – пишет журналист ESPN Дэйв Макменамин.

30-летний Драммонд получил стартовую роль в «Чикаго» после того, как Никола Вучевич выбыл на 2 недели из-за травмы. В семи матчах центровой набирал в среднем 14 очков, 17,4 подбора и 1,4 блок-шота при 56,8% с игры.

Драммонд уже выступал за «озерников» в сезоне-2020/21.