Начиная с 20 января Никита Курбанов может принимать участие в матчах Единой лиги ВТБ

Теги ЦСКА Никита Курбанов Единая лига ВТБ Баскетбол

Единая лига ВТБ прокомментировала ситуацию с форвардом ЦСКА Никитой Курбановым.

«Сегодня 18 января РУСАДА опубликовало информацию о 3-месячной дисквалификации форварда ЦСКА Никиты Курбанова за нарушение, предусмотренное п. 4.1 Общероссийских антидопинговых правил.

Во исполнение Решения Комиссии по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА и на основании Решения Антидопинговой комиссии РФБ, руководствуясь пунктом 5 части 10 статьи 26 ФЗ РФ от 04.12.2027 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» Лига ВТБ применяет к спортсмену Никите Курбанову санкцию в виде дисквалификации сроком на 3 месяца с зачетом отбытого временного отстранения с 20.10.2023.

В период временного отстранения игрок ЦСКА Никита Курбанов не принимал участие в матчах чемпионата Единой Лиги ВТБ. Срок дисквалификации с учетом временного отстранения истекает 19 января. Начиная с 20-го января Курбанов может принимать участие в матчах чемпионата Лиги.

Единая Лига ВТБ соблюдает Общероссийские антидопинговые правила и Кодекс ВАДА», – говорится в заявлении лиги.

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Наконец-то будет принимать участие, а не кое-что другое.
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