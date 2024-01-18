Андрей Ватутин: «Нам необходимо время, чтобы принять взвешенное решение о будущем Никиты Курбанова в ЦСКА»

Андрей Ватутин выступил с заявлением после отстранения Курбанова за кокаин.

«ЦСКА всегда был и будет противником использования запрещенных веществ, осуждал все виды их применения. Ради любых целей. Кого бы это ни касалось. Мы оказали РУСАДА полное содействие в расследовании. До получения окончательного вердикта мы не имели права комментировать ситуацию и обсуждать возможные действия клуба. Сегодня мы, как и все, увидели официальный документ, и нам необходимо время, чтобы обсудить ситуацию внутри клуба, со спонсорами и учредителями, и потом принять взвешенное решение о будущем Никиты Курбанова в ЦСКА.

Никита наш товарищ. Ему сейчас непросто. Он сделал ошибку, подвел клуб, партнеров по команде и болельщиков, это урок для всех баскетболистов и спортсменов в целом, мы его осуждаем, и за сделанное он получил заслуженное наказание. Но при этом отмечу, что Никита всю свою впечатляющую карьеру был и остается образцом отношения к делу. Партнеры по ЦСКА разных лет, в том числе звезды Евролиги и сборной России, всегда отмечали его рабочую этику, профессионализм, желание прилагать все силы для победы, умение жертвовать личными амбициями ради успеха команды, отличную коммуникабельность. Все до единого тренеры ЦСКА были в восторге от работы с Курбановым.

Никита – человек, на которого можно положиться в самые сложные минуты. Это наша легенда. Не сомневаюсь, что произошедшее для Никиты станет дополнительной мотивацией стать лучше и исправить репутацию. На площадке или вне ее – это в данный момент неважно. Уверен, что его имя со временем будет снова ассоциироваться с профессиональным отношением к делу и большими успехами», – говорится в заявлении президента ЦСКА.

Ранее РУСАДА дисквалифицировало Курбанова на 3 месяца «нарушение антидопинговых правил». Срок отстранения истекает 19 января.