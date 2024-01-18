Сергей Тараканов: «Надеюсь, что возвращение Никиты Курбанова на площадку произойдет в этом сезоне»

Теги ЦСКА Никита Курбанов Сергей Тараканов Единая лига ВТБ Баскетбол

Агент Никиты Курбанова выразил надежду на возвращение игрока в этом сезоне.

«Уверен, что Никита вернется. Знаю, что он тренируется. И естественно, я надеюсь, что Курбанов вернется еще более сильным. Надеюсь, что возвращение Никиты на площадку произойдет в этом сезоне», — сказал Сергей Тараканов.

27 октября 2023 года капитан ЦСКА принял решение приостановить карьеру «по личным причинам». Сегодня РУСАДА сообщило, что Курбанов дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил. Сообщается, что в допинг-пробе 37-летнего игрока были найдены следы кокаина.

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