Сергей Тараканов: «Надеюсь, что возвращение Никиты Курбанова на площадку произойдет в этом сезоне»

Агент Никиты Курбанова выразил надежду на возвращение игрока в этом сезоне.

«Уверен, что вернется. Знаю, что он тренируется. И естественно, я надеюсь, что Курбанов вернется еще более сильным. Надеюсь, что возвращение Никиты на площадку произойдет в этом сезоне», — сказал .

27 октября 2023 года капитан принял решение приостановить карьеру «по личным причинам». Сегодня РУСАДА сообщило, что Курбанов дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил. Сообщается, что в допинг-пробе 37-летнего игрока были найдены следы кокаина.