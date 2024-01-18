Агент Курбанова об отстранении за кокаин: «Можно назвать это несчастным случаем»
Агент заявил, что отстранение Курбанова за кокаин стало для него новостью.
«Пока не говорил с Никитой на эту тему. Это проблема и беда. Надеюсь, что это был разовый эксперимент в жизни. Уверен, что это не привычка Никиты, я его давно и хорошо знаю. Можно назвать это несчастным случаем. Я сам в шоке от данной новости», – сказал Сергей Тараканов «СЭ».
Ранее РУСАДА дисквалифицировало Курбанова на 3 месяца «нарушение антидопинговых правил».
Несчастный случай.
- Кокаинум!
Дикой болью всю душу свело
Кокаина серебряной пылью
Всю дорогу мою замело
Ведь он ни и в чём, ни в чём не виноват» - добавил агент