Агент Курбанова об отстранении за кокаин: «Можно назвать это несчастным случаем»

Теги ЦСКА Никита Курбанов Единая лига ВТБ Баскетбол

Агент заявил, что отстранение Курбанова за кокаин стало для него новостью.

«Пока не говорил с Никитой на эту тему. Это проблема и беда. Надеюсь, что это был разовый эксперимент в жизни. Уверен, что это не привычка Никиты, я его давно и хорошо знаю. Можно назвать это несчастным случаем. Я сам в шоке от данной новости», – сказал Сергей Тараканов «СЭ».

Ранее РУСАДА дисквалифицировало Курбанова на 3 месяца «нарушение антидопинговых правил».

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21 комментарий
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Ответ Alex1104
Споткнулся об порог, упал и носом прямо в дорожку. Несчастный случай.
Зашел не в ту дверь ©️
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Споткнулся об порог, упал и носом прямо в дорожку.
Несчастный случай.
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Мам, я просто стоял там где нюхали кокс.
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- Какие ваши доказательства?
- Кокаинум!
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Не говорил он🤪как только спортсмен влип в историю, он звонит агенту
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Никита уже возрастной. Только кокс позволяет ему выходить на площадку.
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А так все за него переживали....что-то личное, здоровье, семья, а оказалось вот что
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Ответ Alex1104
Споткнулся об порог, упал и носом прямо в дорожку. Несчастный случай.
Подскользнулся, упал. Очнулся - кокс.
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Перебиты, поломаны крылья
Дикой болью всю душу свело
Кокаина серебряной пылью
Всю дорогу мою замело
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«Вы, увидав его, не прячьте взгляд
Ведь он ни и в чём, ни в чём не виноват» - добавил агент
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Не в ту ноздрю вдул, бывает
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Это не кокаин был, а рязанский сахар. Штатная проверка эффективности реагирования на антидопинговые нарушения.
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Муку не нашел, делал жест Леброна кокаином, случайно залетело, с кем не бывает.
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смеялся
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В таком случае Государственная инспекция труда г. Москвы обязана провести расследование данного несчастного случая и привлечь к административной ответственности лиц, допустивших данное правонарушение.
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Или счастливым))
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Ответ Grin of Ant
Мам, я просто стоял там где нюхали кокс.
Посидел там, где курили и полежал, где тр....лись.
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Ответ Grin of Ant
Мам, я просто стоял там где нюхали кокс.
Я пришёл с клеем, а все нюхали кокс.:((((((
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Ответ Alex1104
Споткнулся об порог, упал и носом прямо в дорожку. Несчастный случай.
Думал, что это детская присыпка, когда втирал её
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Ответ Alinachipalina
Зашел не в ту дверь ©️
Бывают такие моменты в жизни, когда попал не в ту ноздрю.:))))))))
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