Адвокат Сергей Жорин: «Вероятность того, что в отношении Курбанова будет возбуждено уголовное дело, крайне маловероятна»

Адвокат рассказал, какое наказание может получить Никита Курбанов за наркотики.

«Вероятность того, что в отношении будет возбуждено уголовное дело, крайне маловероятна.

За употребление наркотиков уголовной ответственности нет. За это предусмотрена административная ответственность вплоть до административного ареста. Человека могу поместить в изолятор временного содержания, это вполне реально. Такое наказание редко бывает, но оно предусмотрено кодексом. Кроме того, могут поставить человека на учет в наркодиспансер, что тоже не самым лучшим образом влияет на дальнейшую биографию человека.

Кроме того, часто возбуждают уголовное дело по факту сбыта наркотических средств. Если у человека в крови нашли остатки кокаина, значит, он его где-то купил. Дальше все будет зависеть от показаний фигуранта. Если человек сам на себя не наговорит и вовремя заключит соглашение с грамотным адвокатом, то самое неприятное, что может случиться с ним, — это административная ответственность, вряд ли это будет арест, и постановка на учет в наркодиспансере», — сказал Сергей Жорин.

27 октября 2023 года капитан принял решение приостановить карьеру «по личным причинам». Сегодня РУСАДА сообщило, что Курбанов дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил. Сообщается, что в допинг-пробе 37-летнего игрока были найдены следы кокаина.