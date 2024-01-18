Адвокат Сергей Жорин: «Вероятность того, что в отношении Курбанова будет возбуждено уголовное дело, крайне маловероятна»

Теги ЦСКА Никита Курбанов Единая лига ВТБ Баскетбол

Адвокат рассказал, какое наказание может получить Никита Курбанов за наркотики.

«Вероятность того, что в отношении Курбанова будет возбуждено уголовное дело, крайне маловероятна.

За употребление наркотиков уголовной ответственности нет. За это предусмотрена административная ответственность вплоть до административного ареста. Человека могу поместить в изолятор временного содержания, это вполне реально. Такое наказание редко бывает, но оно предусмотрено кодексом. Кроме того, могут поставить человека на учет в наркодиспансер, что тоже не самым лучшим образом влияет на дальнейшую биографию человека.

Кроме того, часто возбуждают уголовное дело по факту сбыта наркотических средств. Если у человека в крови нашли остатки кокаина, значит, он его где-то купил. Дальше все будет зависеть от показаний фигуранта. Если человек сам на себя не наговорит и вовремя заключит соглашение с грамотным адвокатом, то самое неприятное, что может случиться с ним, — это административная ответственность, вряд ли это будет арест, и постановка на учет в наркодиспансере», — сказал Сергей Жорин.

27 октября 2023 года капитан ЦСКА принял решение приостановить карьеру «по личным причинам». Сегодня РУСАДА сообщило, что Курбанов дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил. Сообщается, что в допинг-пробе 37-летнего игрока были найдены следы кокаина.

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8 комментариев
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Даже невероятна — за него же серьезные пацаны впряглись, он же не лох какой. Странно что прямым текстом не сказали это, всё равно публика проглотит.
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>За употребление наркотиков уголовной ответственности нет.
>...часто возбуждают уголовное дело по факту сбыта наркотических средств. Если у человека в крови нашли остатки кокаина, значит, он его где-то купил.

Поясните мне дураку - в чём разница?
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Ответ Luneville
>За употребление наркотиков уголовной ответственности нет. >...часто возбуждают уголовное дело по факту сбыта наркотических средств. Если у человека в крови нашли остатки кокаина, значит, он его где-то купил. Поясните мне дураку - в чём разница?
а "вероятность ... крайне маловероятна" в заголовке тебя не удивила? тут полотно бреда какого-то
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Ответ Luneville
>За употребление наркотиков уголовной ответственности нет. >...часто возбуждают уголовное дело по факту сбыта наркотических средств. Если у человека в крови нашли остатки кокаина, значит, он его где-то купил. Поясните мне дураку - в чём разница?
Ну сбыт то это продажа)
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Ответ Luneville
>За употребление наркотиков уголовной ответственности нет. >...часто возбуждают уголовное дело по факту сбыта наркотических средств. Если у человека в крови нашли остатки кокаина, значит, он его где-то купил. Поясните мне дураку - в чём разница?
За употребление тебя не могут привлечь к уголовной ответственности (нет такой статьи в УК), но могут привлечь к административной (это регулирует КоАП). Но адвокат утверждает, что возбуждают уголовные дела о сбыте наркотиков (что запрещено 228 статьей УК РФ) со всеми вытекающими последствиями. Типа «если ты употреблял, то у кого-то ты их приобрел», так понимаю.
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Ответ Luneville
>За употребление наркотиков уголовной ответственности нет. >...часто возбуждают уголовное дело по факту сбыта наркотических средств. Если у человека в крови нашли остатки кокаина, значит, он его где-то купил. Поясните мне дураку - в чём разница?
Если тебя поймали на употреблении, нужно говорить, что оно само оказалось в крови, ничего не знаю, не помню.
Если начнешь говорить, что вот у другана купил или еще чего лишнего. Короче, очень многих пацанов так разводят, но тут вообще не та ситуация
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Ответ Basket_life
Вот недавно случай был, где черную баскетболистку на почти 10ку осудили 👀
Ее осудили не за употребление, а за ввоз в страну
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