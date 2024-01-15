«Атланта» готова к обмену любого игрока за исключением Трэя Янга и Джейлена Джонсона

«Атланта» готова обменять любого за исключением двух игроков команды.

Как сообщает обозреватель The Athletic Джон Холлинджер, неприкасаемыми в составе «Хоукс» являются лишь звездный разыгрывающий и 22-летний тяжелый форвард .

« » в трех последних сезонах участвовала в плей-офф, в 2021 году команда была в финале Восточной конференции. На данный момент клуб из Джорджии идет 11-м на Востоке с показателем 15-23.