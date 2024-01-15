«Атланта» готова к обмену любого игрока за исключением Трэя Янга и Джейлена Джонсона

Теги возможные переходы Атланта НБА Трэй Янг Джейлен Джонсон Баскетбол

«Атланта» готова обменять любого за исключением двух игроков команды.

Как сообщает обозреватель The Athletic Джон Холлинджер, неприкасаемыми в составе «Хоукс» являются лишь звездный разыгрывающий Трэй Янг и 22-летний тяжелый форвард Джейлен Джонсон.

«Атланта» в трех последних сезонах участвовала в плей-офф, в 2021 году команда была в финале Восточной конференции. На данный момент клуб из Джорджии идет 11-м на Востоке с показателем 15-23.

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1 комментарий
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Хитярам надо срочно брать Мюррея и Богдановича, или Мюррея и кого то из "трёшечников" Хокс. Скидывая Хирро и Лаури, добавляя Ричарсдона или даже Йовича или пики. Так решат провалы с разыгрывающими и трёхами и станут боеспособными. Иначе в плофе делать нечего
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