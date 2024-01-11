«Голден Стэйт» может выменять Деджонте Мюррэя

«Голден Стэйт» проявляет интерес к защитнику «Атланты» Деджонте Мюррэю.

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Энтони Слэйтер.

Ранее сообщалось, что «Хоукс» готовы обменять . Защитником интересуются «Лейкерс» и «Сан-Антонио».

Потенциальной целью «Уорриорз» также является центровой « » . Клуб может включить в сделку Эндрю Уиггинса, Гэри Пэйтона, Мозеса Муди и драфт-пик первого раунда.