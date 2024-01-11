«Голден Стэйт» может выменять Деджонте Мюррэя

Теги возможные переходы Атланта Голден Стэйт НБА Клинт Капела Деджонте Мюррэй Баскетбол

«Голден Стэйт» проявляет интерес к защитнику «Атланты» Деджонте Мюррэю.

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Энтони Слэйтер.

Ранее сообщалось, что «Хоукс» готовы обменять Мюррэя. Защитником интересуются «Лейкерс» и «Сан-Антонио».

Потенциальной целью «Уорриорз» также является центровой «Атланта» Клинт Капела. Клуб может включить в сделку Эндрю Уиггинса, Гэри Пэйтона, Мозеса Муди и драфт-пик первого раунда.

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16 комментариев
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Мюрей может быть и встряхнул это болото. Свой Капела уже есть.
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Зачем ?
Лучше бы Марканнена бы выменяли.
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Муди, если грамотно его развивать, более перспективный игрок, чем Мюррей.
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Ответ Локоть Артеста
Ага, Атланте очень нужны травматичный Пейтон, не желающий играть Уиггинс и вечный запасной Муди.
...а Вашику Пул
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Ответ Илья Петров
...а Вашику Пул
Тут всё верно. Пул нужен Вашику, а Вашик Пулу. Это идеальный союз 🙏
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какой то размен мутный. чем Луни хуже Капелы или чем Дежонте лучше кого то вообще, если в обмене не скинуть Пола?
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Ответ scorp19
Зачем ? Лучше бы Марканнена бы выменяли.
Может просто он не доступен.
А тка то Стэфу не хватает белого большого. А если он еще и заслоны будет грамотно в движении ставить, опять весь спортс порвется 😂
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Ответ Gauche
Муди, если грамотно его развивать, более перспективный игрок, чем Мюррей.
да это понятно, но надо щас
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Ответ Антон Нестеренко
да это понятно, но надо щас
Так он и сейчас неплох, на его-то зарплате. Самое главное, он идеально вписался бы в прежние ГСВ, вот только нынешние ГСВ мало на них похожи.
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Ага, Атланте очень нужны травматичный Пейтон, не желающий играть Уиггинс и вечный запасной Муди.
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Капела с его 20 миллионами тоже не нужен. Нужен длиннорукий защитный ролевик, которого можно не выпускать в половине матчей, на минимальной зарплате - чтобы не было, как сегодня, когда Валанчюнас безнаказанно наливал из поста.
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Все что-то хотят на халяву путевого игрока выменять. Берите пример с Санз, полцарства за одного коня, полцарства за другого.)))
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Ответ Илья Петров
Может просто он не доступен. А тка то Стэфу не хватает белого большого. А если он еще и заслоны будет грамотно в движении ставить, опять весь спортс порвется 😂
Почему именно белый?
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Ответ unrecyclable
Почему именно белый?
Богут, Заза (будем считать его белым)
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