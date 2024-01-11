«Голден Стэйт» может выменять Деджонте Мюррэя
«Голден Стэйт» проявляет интерес к защитнику «Атланты» Деджонте Мюррэю.
Об этом сообщает инсайдер The Athletic Энтони Слэйтер.
Ранее сообщалось, что «Хоукс» готовы обменять Мюррэя. Защитником интересуются «Лейкерс» и «Сан-Антонио».
Потенциальной целью «Уорриорз» также является центровой «Атланта» Клинт Капела. Клуб может включить в сделку Эндрю Уиггинса, Гэри Пэйтона, Мозеса Муди и драфт-пик первого раунда.
Лучше бы Марканнена бы выменяли.
А тка то Стэфу не хватает белого большого. А если он еще и заслоны будет грамотно в движении ставить, опять весь спортс порвется 😂