Джей Джей Редик о 6-м фоле Макси в матче с «Хоукс»: «Я в самолете случайно встретил судью – он сказал, что это самый сложный свисток из всех»
Арбитр НБА назвал самый сложный игровой момент для оценки по ходу игры.
«Надеюсь, он не против. Хотя ладно, не буду называть его имя. Захожу в самолет после матча «Денвер» – «Юта» и вижу известного судью. Знаю его уже тысячу лет. Так вот, вижу его – и сразу перед глазами шестой фол Тайриза Макси с матча против «Атланты». Трэй Янг втыкается в тело, Макси старается не подставляться, Янг находит контакт, бросает какую-то глупость с одной ноги – фол, Макси покидает паркет.
И я спросил судью: это нарушение правил? А он сказал, что это самый тяжелый свисток для любого арбитра. Больше всего недовольства, говорит, они получают, когда защитник старается избежать контакта, игрок с мячом пытается пройти под кольцо и «рисует» этот контакт. И арбитр сказал, что этим вопросом стоит серьезно заняться и обозначить четкие рамки, что подходит под определение, а что нет», – поделился Редик в своем подкасте.
"Good defense. That was a good defense there!" - даже домашний комментатор Хоукс как бы намекает на то, что этот свисток был высосан из пальца