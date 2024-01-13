«Нью-Йорк» планирует приобрести запасного разыгрывающего

Теги возможные переходы Атланта Нью-Йорк НБА Деджонте Мюррэй Джейлен Брансон Квентин Граймс Баскетбол

«Никс» намерены усилить глубину на позиции разыгрывающего.

Об этом сообщает инсайдер  Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Одним из возможных вариантов усиления называют защитника «Атланты» Деджонте Мюррэя. Однако у клуба есть вопросы относительно совместимости Мюррэя и стартового разыгрывающего «Никс» Джейлена Брансона.

Согласно источникам, «Хоукс» высоко оценивали защитника «Никс» Квентина Граймса, когда стороны обсуждали обмен Кэма Реддиша в 2022 году.

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1 комментарий
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ДЖ Мюррей никак не может рассматриваться как запасной разыгрывающий. Однозначно будет в стартовой задней линии вместе с Брюнсоном, где они будут играть в разыгрывающего попеременно, или пока один из них отдыхает. Плюс как третья или даже вторая опция в атаке среди троицы с Рандлем. Тут вопросов нет.
Ключевой вопрос, а осталось ли у Ников достаточно активов для обмена на игрока такого статуса? Самые вкусные плюшки уже уехали в Торонто, а Граймса будет маловато, даже с хреновой кучей пиков.
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