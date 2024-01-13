«Нью-Йорк» планирует приобрести запасного разыгрывающего
«Никс» намерены усилить глубину на позиции разыгрывающего.
Об этом сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.
Одним из возможных вариантов усиления называют защитника «Атланты» Деджонте Мюррэя. Однако у клуба есть вопросы относительно совместимости Мюррэя и стартового разыгрывающего «Никс» Джейлена Брансона.
Согласно источникам, «Хоукс» высоко оценивали защитника «Никс» Квентина Граймса, когда стороны обсуждали обмен Кэма Реддиша в 2022 году.
Ключевой вопрос, а осталось ли у Ников достаточно активов для обмена на игрока такого статуса? Самые вкусные плюшки уже уехали в Торонто, а Граймса будет маловато, даже с хреновой кучей пиков.