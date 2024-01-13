«Нью-Йорк» планирует приобрести запасного разыгрывающего

«Никс» намерены усилить глубину на позиции разыгрывающего.

Об этом сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Одним из возможных вариантов усиления называют защитника «Атланты» . Однако у клуба есть вопросы относительно совместимости Мюррэя и стартового разыгрывающего «Никс» .

Согласно источникам, «Хоукс» высоко оценивали защитника «Никс» , когда стороны обсуждали обмен Кэма Реддиша в 2022 году.