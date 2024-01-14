Трэй Янг: «Хоукс» сейчас в сложной ситуации»

Трэй Янг прокомментировал второе подряд домашнее поражение «Атланты».

«Нам нужно найти выход. Я уже сталкивался с этим прежде и находил способ возвращаться, и ничего тут не поделаешь.

Мы сейчас в сложной ситуации, нам просто нужно с ней разобраться. Мы справимся, я не переживаю на этот счет», – сказал разыгрывающий «Хоукс».

В субботу « » проиграла «Вашингтону» со счетом 99:127. Днем ранее команда уступила «Индиане» – 108:126.