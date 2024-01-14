Трэй Янг: «Хоукс» сейчас в сложной ситуации»

Теги Атланта НБА Трэй Янг Баскетбол

Трэй Янг прокомментировал второе подряд домашнее поражение «Атланты».

«Нам нужно найти выход. Я уже сталкивался с этим прежде и находил способ возвращаться, и ничего тут не поделаешь.

Мы сейчас в сложной ситуации, нам просто нужно с ней разобраться. Мы справимся, я не переживаю на этот счет», – сказал разыгрывающий «Хоукс».

В субботу «Атланта» проиграла «Вашингтону» со счетом 99:127. Днем ранее команда уступила «Индиане» – 108:126.

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5 комментариев
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Ответ Илья Купол
Выход в том, что первой звездой ты, скорее всего, быть не можешь
А состав Аталанты вообще позволяет за что-то бороться в принципе? Да и на бумаге у Янга достижения немногим хуже, чем у того же Луки.
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Ответ Илья Купол
Выход в том, что первой звездой ты, скорее всего, быть не можешь
В ПО Янг довольно хороший игрок лучше чем в регулярке
финал конфы есть да и в последнем ПО Бостону мягко говоря не легко было против него играть
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+2
Выход в том, что первой звездой ты, скорее всего, быть не можешь
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запрос на обмен в готовом состоянии
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Ответ Максим Макеев
В ПО Янг довольно хороший игрок лучше чем в регулярке финал конфы есть да и в последнем ПО Бостону мягко говоря не легко было против него играть
та история с финалом была исключением. В остальные сезоны его легко закрывали. Он звезда, но в его команде должен быть кто-то лучше него
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