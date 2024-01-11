Джейлен Джонсон стал автором ключевого 3-очкового в овертайме против «Филадельфии»

«Хоукс» в овертайме одолели «Сиксерс».

За 52 секунды до окончания дополнительного времени при счете 132:132 форвард «Атланты» сделал перехват на своей половине, а с передачи Деджонте Мюррэя дальним попаданием вывел свою команду вперед. В следующем владении «Хоукс» отзащищались, а на Джонсоне нарушили правила – баскетболист был точен в обеих попытках с линии штрафных.

Джонсон завершил встречу с 25 очками, 16 подборами, 7 передачами, перехватом и блок-шотом. За 41 минуту на паркете форвард реализовал 8 из 13 с игры и 6 из 6 с линии.